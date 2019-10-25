Владимирцы вынуждены пользоваться выгребными ямами

Жители улиц 1-й, 2-й, 3-й Кирпичный проезд во Владимире уже 60 лет сами решают вопрос с вывозом канализационных стоков. Недалеко от центра города и всего в полукилометре от «Белого дома» люди вынуждены пользоваться выгребными ямами. Канализационных сетей здесь никогда не было.

— Мы живем в центре города в таких условиях. Городской администрации должно быть стыдно. Со своими соседями мы начали хождение по мукам с просьбой провести канализацию ещё в 2013 году, — сообщает Антонина Филатова, жительница дома № 1 по ул. 3-й Кирпичный проезд. – И начали как положено. Сначала пошли в водоканал. Нас выслушали, но никаких подвижек не было. Нам предложили за свой счёт построить эту канализацию. Потом с водоканалом связался глава администрации Андрей Шохин, к нам опять приехали, просмотрели, есть ли возможность проведения канализации. Дали ответ, что такая возможность есть. Но на это требуется 2 миллиона 100 тысяч рублей. Чтобы к канализации подключить 17 домов. Это было в 2015 году.

Жителям пообещали, что канализацию проложат, когда рядом начнется строительство многоэтажек. Но вот новостройки уже стоят, а в частном секторе проблема так и не решилась. Хуже всего зимой, говорят жители. Ассенизаторские машины просто не могут проехать к домам — улица под наклоном. Так и зимуют с переполненными бочками.

— У нас у всех с туалетами беда. Кто-то машину вызывает, кто-то в огород качает насосом, как я. Кидаю шланг, а там в землю впитывается. Кто как может выживает, — замечает местный житель Виктор Беляков.

Канализация на улицах 1-й, 2-й, 3-й Кирпичный проезд появится не раньше 2025 года.



Строительство канализационных сетей по этому адресу будет проводиться в рамках инвестиционной программы «Владимирводоканала» в сфере водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2018-2026 годы. Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник сообщил, что сети планируется построить в 2025 году. Те же сроки «Призыву» назвали и во «Владимирводоканале»:

— Мероприятия по строительству сетей водоотведения по улицам 1-й, 2-й и 3-й Кирпичный проезд в данной инвестиционной программе учтены со сроком реализации 2025 год, — отчитались в муниципальном предприятии.

Таким новостям местные жители не рады. До 2025 года ещё надо дожить, вздыхают пенсионеры. Ранее «Призыв» сообщал, что на улице Кирпичный проезд падают старые опоры ЛЭП.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»