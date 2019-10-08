Владимирцы помогут очищать воду в Турции

Тему строительства и запуска завода по очистке воды в турецком городе Аксарай обсудили во Владимире. Одно из предприятий региона-33 — «РМ Нанотех» — выпускает продукцию, которую можно использовать в этом проекте. Турецкая делегация протестировала низконапорные мембранные элементы для опреснения солоноватой воды. Оценку дали высокую. В ближайшее время в Турцию будет отгружена партия из 1750 штук.

Проблема водоочистки и опреснения морской воды становится глобальной. Уже сегодня недостаток пресной воды испытывает примерно более 15% населения Земли. К 2025 году, по оценкам ООН, серьезный недостаток пресной воды будет испытывать 25% населения планеты. В первую очередь, эта проблема затронет страны Ближнего и Среднего Востока, Средней и Центральной Азии. Поэтому передовые технологии очистки воды становятся высоковостребованными, и обладание ими сулит большую выгоду.

В XXI веке вода станет более важным стратегическим ресурсом, чем нефть и газ.

В составе иностранной делегации, приехавшей во Владимир, входили представители Главного управления государственных гидротехнических сооружений Турецкой Республики и компании «BETAŞ BETON ve PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.». Для гостей провели ознакомительную экскурсию по производственным участкам «РМ Нанотех», во время которой турецкая сторона смогла познакомиться с инновационными технологиями.

— Будучи компанией мирового уровня, мы уделяем значительное внимание взаимоотношениям с нашими зарубежными партнерами. Организация посещения производственных объектов — еще один пример того, что мы действительно открыты и готовы продемонстрировать любой этап работ, которые осуществляем, — отметил генеральный директор компании «РМ Нанотех» Эдуард Лисенков. — Уверен, что такого рода встречи создают благоприятные условия для развития и создания эффективных механизмов расширения долгосрочного сотрудничества.

Ранее владимирские производители презентовали свою продукцию на форуме в Восточной Индии.

Договор на поставку партии мембранных элементов подписан. В ходе визита турецкие и российские партнёры провели переговоры по развитию сотрудничества… Ранее «Призыв» рассказывал о другом проекте, связанном с зарубежными капиталовложениями: Узбекистан планирует строительство логистического центра во Владимире.

Артём Сиднихин