Владимирцы отдали мошенникам 20 миллионов рублей

Владимирская полиция смогла раскрыть только четверть от всех преступлений, совершенных с банковскими картами горожан в этом году. Зарегистрировано 517 случаев краж денежных средств с карточек. Раскрыто же всего 127 эпизодов. Такая статистика должна стать действенным рычагом профилактики, потому что все остальные не дают результата, считают правоохранители.

— Мы распространили 20 тысяч листовок с предупреждениями о действиях мошенников. Организовано телефонное оповещение жителей города. Но, как показывает практика, эти мероприятия малоэффективны. Взаимодействие с администрацией продолжится, — говорит начальник городского управления МВД Илья Исаченко.

Владимирцев предупреждают: найти мошенников, укравших деньги с карт, очень трудно.

В этом году мошенники получили от владимирцев в общей сложности 20 миллионов рублей. Наиболее распространенные методы получения денег: разблокирование банковских карт, освобождение родственников от уголовной ответственности, снятие порчи, лечение алкоголизма, выплата компенсаций. Мошенники требуют перевода средств за несуществующие и невыполненные услуги.

Как «Призыв» сообщал ранее, земельному мошеннику вынесли приговор в Октябрьском районном суде. Люди потеряли сотни тысяч рублей, покупая один и тот же участок земли в Боголюбово.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»