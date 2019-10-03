Владимирцы готовы судиться за сгоревшую бытовую технику

Жители сразу трех улиц Владимира попали на круглую сумму из-за порыва электросетей. Люди не могут возместить ущерб за ремонт сломанной бытовой техники, хотя авария произошла ещё летом. Причиной ЧП стали старые опоры линии электропередачи. На улицах 1-ый, 2-ой и 3-ий Кирпичный проезд стоят 12 деревянных опор. Рядом с частными домами началась активная застройка, там поставили бетонные укрепления для ЛЭП, но подсоединили их к ветхим столбам. Один из них не выдержал и рухнул на дорогу, оборвав провода. Все частные дома в округе обесточило, у многих сломалась подключённая к сети техника .

Виктор Беляков делал ремонт всей техники за свой счёт. Мужчина сохранили чеки и намерен судиться, если ему откажут в компенсации ущерба.

— У нас ремонт вышел на 23 тысячи рублей. Телевизор, холодильник, котел, ну и микроволновка, мультиварка, блоки питания от телефона, что в розетке торчало, — перечисляет поврежденную технику Виктор Беляков, житель дома по улице 2-ой Кирпичный проезд. — Мы написали претензию в горсеть, а там ответили, что они лишь подают электричество. А за состояние столбов и аварии, которые с ними происходят, отвечает другая организация.

У Антонины Филатовой из-за падения столба сломалась массажная кровать за 120 тысяч рублей. Сейчас в Ярославле её ремонтирует фирма-производитель. Женщина готова идти в суд.

Антонина Филатова, жительница дома по улице 3-ий Кирпичный проезд:

При любом дуновении опять всё повторится. Потому что когда они убрали тот старый столб, новый поставили. И соединили чуть ли не изолентой эти провода. У нас погорело много техники. У нас комбинированная электроплита, у нас домофон перестал работать. И самая наша большая потеря – массажная кровать. Всё вышло из строя.

Нам справку в электросети дали, что это произошло за счёт резкого подъема электроснабжения. А другим соседям даже такой справки не дали. Эта справка даст хотя бы возможность подать в суд на них на возмещение убытков.

Даже электрики жалуются на состояние старых опор линий электропередачи.

На ужасное состояние опор жалуются даже электрики, обслуживающие сеть, но ничего сделать не могут. Каждый год уличком Вера Сулимко ходит в мэрию и просит заменить в их районе старые столбы. Но ничего не меняется.

Вера Сулимко, жительница дома по улице 2-ой Кирпичный проезд:

Они, вы видите, все вкривь, вкось. Уже во всех деревнях заменили столбы. Но мы живём на одной горе с «Белым домом» и у нас у всех до сих пор деревянные столбы. При любом чуть сильном ветре у нас обрываются провода и случается замыкание.

Это уже не первый случай. Нам обещают уже давно. И проводку вот эту сменить. Лет 20 нам уже сменить. Потому что провисают провода. Обещают, но толку нет.

За электроснабжение этих улиц отвечает компания «ОРЭС». «Призыв» направил официальный запрос энергетикам и в мэрию. Ответ на вопросы, кто должен возместить материальный ущерб из-за случившегося ЧП и когда заменят аварийные столбы, опубликуем в ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области появится новая опора линии электропередачи в виде былинного героя. 25-метровый «Богатырь» появится справа от стелы «Владимир» при выезде из города.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»