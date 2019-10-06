Владимирцам показали, что делали из вареника 1000 лет назад

Алатырь, бабогурь, калаиг, бурмицкое зерно или вареник… Вряд ли нынешний житель Владимира может сказать, что это такое. Но стоит только адаптировать эти названия к современности, и всё встанет на свои места: янтарь, агат, бирюза, жемчуг, аметист. Самоцветы! Они были знакомы и нашим далёким предкам. Владимирцы могут даже воочию увидеть, что делали в древности из этих камней, на выставке «Прекрасное средневековье» (6+), действующей сейчас в Палатах.

Скандинавские фибулы, «женская кузнь» с образцами зерни, скани, кручёные гривны, привески, лунницы, колты, финно-угорские шумящие привески, детские игрушки — все это представлено в экспозиции.

Экспонатов на выставке — более 900. Видя их обилие, удивляешься: откуда взялись убогие штампы о «тёмных веках»? Налицо богатая, этнически смешанная, яркая, своеобразная культура с обилием привозных вещей. Особо привлекают внимание скромные камни-самоцветы из женских бус: горный хрусталь, сердолик, янтарь. Древние ювелиры (большая часть экспонатов – из Великого Новгорода) лишь слегка шлифовали, сверлили и совсем мало гранили, но от этого камни не теряли ни природной красоты, ни грубоватого изящества. Общая красота собранных на одну низку изделий полностью заслоняет все дефекты шлифовки и огранки, сколы и недостатки отдельных камней. Насколько в древности любили сам камень, видно из того, что древних мастеров не смущали трещины, включения посторонних минералов, нарочито крупные или наоборот мелкие размеры отдельных камней.

На Руси верили, что вареник (аметист) отгоняет пьянство. Им украшали драгоценные чаши, а также кресты, иконы, панагии.

Первое описание камней и их свойств на Руси содержатся в «Изборнике Святослава», переведённом с греческого в XI веке. Камням в нём приписывались магические свойства, и, очевидно, собранные вместе, они не только радовали глаз средневековых красавиц, но и играли роль своеобразных оберегов. Но вот откуда древние ювелиры брали камень? Анализируя динамику находок янтаря в Новгороде, Е.А. Рыбина пришла к выводу, что в X — первой четверти XIII века янтарь шёл из Приднепровья. Правда, он в изобилии встречается и на близком к Новгороду побережье туманной Балтики. Но отношения Новгорода и Киева не всегда были дружелюбными, так что, скорее всего, были два пути поступления янтаря.

Горный хрусталь (кварц) древних ожерелий и крупная пуговица из него также наводит на размышления. Думается, он тоже приобретался разными путями. Часто кварц встречается в виде галек в ледниковых отложениях и по берегам рек. Но в Предуралье, докуда простирались владения Новгородской республики, этот камень в виде друз, отдельных кристаллов, окатанных галек и обломков вовсе не редкость и вполне мог завозиться оттуда вместе с пушниной.

Ещё больше вопросов вызывают рубчатые бусины сердолика.

Ближайших месторождений этого камня на Русской равнине нет. Арабский учёный Бируни в повествовании «Собрание сведений для познания драгоценностей» сообщает, что крупными центрами по производству различных поделок из сердолика, а также горного хрусталя были Хорасан, Басра, Кашмир. Могли быть и другие более близкие поставщики: Средняя Азия и Кавказ. По мнению М.В. Фехнера этот камень попадал на Русь волжским путём.

Таким образом, перед нами предстаёт действительно прекрасное средневековье с обилием красивых вещей, своеобразными технологиями, интересными, зачастую ещё полуязыческими верованиями и оживлёнными торговыми связями… Выставка будет работать до 20 октября.

Денис Дуденков

Фото с сайта ВСМЗ