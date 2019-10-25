Владимирским областным судом рассмотрены четыре жалобы бывшего генерального директора ООО «Влаэкотехпром»

Постановлениями руководителя Владимирского УФАС России должностное лицо «Г», являвшийся генеральным директором ООО «Владэкотехпром», привлечен к административной ответственности по части 10 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за утверждение аукционной документации с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Руководителем Владимирского УФАС России должностному лицу «Г» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 по каждому делу.

Общая сумма штрафов составила 12 000 рублей.

Владимирский областной суд рассмотрел четыре жалобы «Г» на решения Октябрьского районного суда г.Владимира, которым постановления должностного лица Владимирского УФАС России оставлены без изменений.

Областным судом жалобы «Г» оставлены без удовлетворения, решения Октябрьского районного суда г.Владимира и постановления руководителя Владимирского УФАС России без изменений.