Владимирский стандарт» привлечен к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении юридического лица – ООО «Владимирский стандарт» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение выразилось в действиях ООО «Владимирский стандарт», способных вызвать смешение с товарами хозяйствующего субъекта-конкурента, в форме имитации внешнего вида упаковки продукции «Колбаса вареная «Докторская» ГОСТ и «Колбаса вареная «Русская» ГОСТ производства ООО «Владимирский стандарт», способной вызвать смешение с упаковкой продукции «Колбаса вареная «Докторская» производства АО «Мясокомбинат Клинский», путем введения в гражданский оборот вышеуказанной продукции, и образующих событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал юридическое лицо – ООО «Владимирский стандарт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 100 000 рублей.