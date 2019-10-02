Владимирский школьник угрожал сверстникам топором

Ученик одной из школ Владимира угрожал сверстникам топором для мяса. По информации «Призыва», полученной из собственных источников, этот опасный инструмент в здание учебного учреждения подросток пронёс на перемене. Это случилось после того, как у него вышел конфликт с одноклассниками. Он сходил домой и вернулся уже с топором. Но пустить его в ход, слава богу, не смог — был замечен охраной.

— Остановить подростка удалось благодаря школьной системе охраны, — прокомментировал случившееся руководитель управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович. — Школьник перепрыгнул турникет и бросился в класс, но его нагнал охранник. Инцидент разбирался с участием директора школы. Ребёнка успокоили.

Подросток — проблемный. Ранее у него были проявления агрессивного поведения, добавил представитель мэрии.

При этом в правоохранительных органах информацию об инциденте не опровергают, но и не подтверждают. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в данный момент информация уточняется. Куда больше сведений можно почерпнуть из телеграм-канала «Жизнь мента». Сообщение о том, что в одной из школ Владимира была предотвращена попытка нападения школьника с топором, там появилась в 16.30.

— Причина банальна — возникший конфликт между учениками. Усугубила ситуацию «травля», который подвергся нападающий со стороны своих одноклассников. В настоящий момент угрозы для жизни и здоровья учащихся нет. Конфликт исчерпан. С нападающим проводится профилактические мероприятия, — говорится в сообщении.

По нашей информации, родители одноклассников напавшего просят удалить мальчика из школы. Они боятся отпускать своих детей на занятия. Что интересно, о конфликте между школьниками среднего звена уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области узнал от редакции «Призыва». Мы будем следить за развитием событий.

Ранее «Призыв» сообщал, Владимирская область оказалась в списке регионов, где процветает кибербуллинг — травля в интернет-пространстве. По словам специалистов, проблема ненависти в сети в регионе становится все острее.

Полина Тарбеева

Фото: gazeta.ru