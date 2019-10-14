Владимирский русский оркестр отмечает свое 30-летие

Владимирский русский оркестр отметит свое 30-летие большим праздничным концертом (6+). Он состоится в областной филармонии сегодня, 14 октября. Начало в 18.30. В день своего юбилея коллектив через музыку постарается рассказать о пройденном пути и снова пережить лучшие мгновения. В насыщенную программу концерта вошли самые яркие и полюбившиеся зрителям инструментальные номера и любимые песни из репертуара оркестра и, конечно, публику ждут выступления-сюрпризы.

В исполнении приглашенных солистов — Евгения Южина, Георга Эннариса и Андрея Романова прозвучат такие известные музыкальные произведения, как: «Отчий дом» (памяти Андрея Деменьева), «Три года ты мне снилась» (посвящение Алексею Фатьянову) и один из самых известных романсов «Очи черные». Также на концерте будет «Неаполитанская тарантелла» и знаменитая «Леди Карнавал» Карела Готта.

Зрителей ждут яркие номера и сюрпризы.

Порадуют поклонников Владимирского русского оркестра и сольные выступления музыкантов-виртуозов: Игорь Безотосный (балалайка) и Дмитрий Новлянский (балалайка) сыграют знаменитую «Камаринскую», а Александр Шашошников (баян) — «Посвящение Пьяццолле».

Владимирский русский оркестр под руководством Анатолия Антонова по праву считается выдающимся музыкальным коллективом нашего времени. Своеобразное звучание, высочайшая культура исполнения, виртуозное мастерство артистов оркестра позволяют ему уверенно завоевывать сердца слушателей.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 11 по 17 октября во Владимире, в Концертном зале им. С.И. Танеева, проходит IХ Всероссийский конкурс исполнителей романсов (6+).

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной филармонии