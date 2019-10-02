Владимирская область оказалась в лидерах по кибербуллингу

Владимирская область оказалась в списке регионов, где процветает кибербуллинг — травля в интернет-пространстве. По словам специалистов, проблема ненависти в сети в регионе становится все острее. Такая же ситуация прослеживается в Москве, Московской и Астраханской областях, Краснодарском и Приморском краях, Кемеровской, Нижегородской и Ленинградской областях.

В период с января по сентябрь этого года зафиксировано 423 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс, пишет «РИА Новости».

Число случаев травли в Интернете выросло в три раза.

— В этом году центр зафиксировал рост эпизодов кибербуллинга, конечной целью которых является реальное избиение слабого сверстника, фиксация этого действия на видео и публикация в открытом доступе. В период с января по сентябрь наши эксперты зафиксировали в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с данными 2018 года (105 эпизодов), — цитирует информагентство председателя комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елену Сутормину.

Основными интернет-площадками, где чаще всего встречается травля в сети, остаются «ВКонтакте» и «YouTube». И это при том, что данные социальные сети ведут работу по чистке подобного контента и активно сотрудничают с профильными государственными органами.

Ранее «Призыв» сообщал, что военком назвал гаджеты причиной ожирения призывников. Они ограничивают физическую активность молодых людей.

Ольга Ефремова

Фото: mirdostupa.ru