Владимир попал в сотню лучших муниципалитетов

Владимир вошел в 100 лучших муниципалитетов России 2018 года по оценке Клуба руководителей муниципальной сферы. Итоги конкурса были подведены на форуме «Развитие территорий — технологии будущего» в Сочи. Вошедшим в сотню лучших вручили дипломы и серебряные знаки «Муниципальное развитие».

Конкурс оценивает не работу органов власти, а успехи муниципалитета и его жителей.

При составлении рейтинга эксперты оценивали динамику основных показателей экономического, инвестиционного, инфраструктурного и хозяйственного развития, а также вовлеченность жителей в работу по развитию города. Как подчеркивают организаторы, конкурс оценивает не работу органов власти, а успехи муниципалитета и его жителей. Также конкурс дает возможность даже небольшим сельским поселениям и внутригородским муниципальным образованиям встать в ряд с крупнейшими городами России, привлечь внимание туристов и инвесторов, создать новые возможности для развития.

Конкурс «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС» проводится в третий раз. В прошлом году в топ-100 конкурса попал Муром и Небыловское сельское поселение Юрьев-Польского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область попала в десятку популярных у иностранцев регионов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»