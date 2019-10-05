Владимир Лаптев сорвал бурные аплодисменты в финале «Голос 60+»

Владимирский актер и режиссер Владимир Лаптев не стал победителем нового сезона вокального шоу «Голос 60+». В суперфинал из его команды по результатам зрительского голосования вышла Елена Гурилева. За нее было отдано 86 процентов голосов, за Владимира Лаптева — 14 процентов. Однако владимирец воспринял выбор зрителей очень достойно, искренне порадовавшись за Елену.

— Слово финалист шоу «Голос 60+» — это большое дело, — признался Владимир Лаптев.

В финале вокального шоу подопечный Михаила Боярского исполнил песню «Дружба».

Музыку к песне написал Владимир Сидоров, слова — Андрей Шмульян. Сам Козин утверждал, что авторы подарили песню ему на день рождения в 1934 году. По другим данным, автор музыки — Поль Марсель, фамилия которого не могла быть указана, так как он был репрессирован. Песню также исполняли Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Тамара Гвердцители и другие артисты.

Перед выступлением наставник Владимира Лаптева Михаил Боярский тепло поддержал артиста.

— Владимир Георгиевич человек очень глубокий и серьезный, он больше поет по-актерски, это мне ближе, — подчеркнул главный мушкетер страны.

Выступление владимирца вновь было блестящим, оно завершилось бурными аплодисментами и криками «браво». Однако последнее слово оказалось за зрителями. Лучшим же вокалистом сезона стал Леонид Сергиенко из команды Пелагеи.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир Лаптев прошел этап нокаутов нового сезона вокального шоу «Голос 60+» и вышел в финал.

Ольга Ефремова

Фото: 1tv.ru