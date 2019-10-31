Владимир готовится к зачистке жилых домов от «наливаек»

Зачистка областного центра от алкомаркетов начнётся сразу после того, как депутаты Госдумы внесут изменения в федеральное законодательство, касающееся работы общепита. Сейчас же идёт своего рода идеологическая работа, доказывающая необходимость применения крутых мер. На заседании профильного комитета владимирского горсовета зам. главы города Лариса Пышонина обвинила торговцев ночных «наливаек» в том, что те продают алкоголь детям. Среди покупателей, по её словам, есть даже школьники начальных классов.

Лариса Пышонина, зам. главы Владимира:

Я была удивлена, что средний возраст несовершеннолетних, которым продают спиртное, 9-11 лет. Дети находятся на учете у наркологов.

Мы получили перечень баров и буфетов в жилых домах. У нас их 30 штук.

Они работают в рамках федерального закона, а мы ничего не можем сделать.

Как только федеральные нардепы разрешат регионам ограничивать работу ночных заведений, количество алкомаркетов резко сократится. Но, если судить по выступлению той же Пышониной, окончательно они не исчезнут. Депутат подчеркнула, что, борясь с недобросовестными торговцами, не нужно обижать добросовестных предпринимателей, также работающих в жилых домах. Во Владимире есть нормальные кафе, соблюдающие все правила и не тревожащие жителей.

Под закрытие попадут круглосуточные буфеты с убогим ассортиментом.

По мнению депутатов, отличить «наливайки» от хороших кафешек можно по ассортименту. В плохих заведениях — только алкоголь, чипсы, жвачки и орешки. Их и нужно прижать к ногтю. Помощь в этом деле должна прийти от людей, живущих рядом с подозрительным местом.

Ольга Деева, глава города Владимира:

Если мы понимаем, что в доме есть такой объект, который вызывает негативное отношение жителей, то мы помогаем провести собрание жителям и могли бы закрыть объект.

На месте мы видим лучше, как работают эти предприятия.

В течение нынешнего года тема борьбы с алкомаркетами поднималась властями многократно. На областном уровне в департаменте предпринимательства уверяли, что нашли способ ограничивать деятельность алкомаркетов. Там обещали запустить новые условия выдачи разрешений на торговлю алкоголем. Но эффекта это не принесло. Кафе-24 продолжают свой бизнес.

Анна Тумановская

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