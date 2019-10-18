Вице-премьер Ольга Голодец оценила развитие Суздаля

Сегодня Суздаль с официальным визитом посетила заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма. Ольга Голодец оценила, как идёт подготовка к празднованию 1000-летия города-музея. В эти дни на Торговой площади кипит работа: курсирует техника, рабочие мостят древнюю землю. Благоустройство территории идёт в рамках проекта «Зарядье».
В прошлом году Суздаль выиграл федеральную субсидию на его реализацию в размере 50 миллионов рублей. Но к работам приступили лишь осенью. Перспективами развития Суздаля Голодец осталась довольна, но попросила власти прислушиваться к мнению местных жителей.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России:
- Проведены большие работы по водоснабжению города. Идут работы по благоустройству, получены серьезные деньги на благоустройство центральных улиц Суздаля. Но есть детали, которые крайне важны для реализации программы.
- Как будет город выглядеть? И здесь нужно широкое общественное обсуждение, чтобы концепция развития разделялась всеми жителями города. И нужно широкое вовлечение всех жителей Суздаля в реализацию программы. Это их родной город!
В оргкомитет по развитию Суздаля входят представители власти, бизнес-сообщества и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На территории Суздальского Кремля вице-спикера встречала генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. Столичной делегации она представила планы развития музея. Для Суздаля ВСМЗ стал градообразующим предприятием, заметила гендиректор.
Диалог Светланы Мельниковой и Ольги Голодец:
- Светлана Мельникова: Мы интегрируемся в любые сферы жизни города. Транспортная структура – наша история. Удобные гостиницы, парковочные места. Мы являемся экономическим драйвером Суздаля.
- Ольга Голодец: Музей-заповедник у нас никогда не получает отказов. Вопрос лишь раньше или позже. Но вы видите, что финансирование идёт стабильно, четко. Музей находится в хорошем состоянии. За него не стыдно. И это такая точка притяжения для туристов всего мира.
Для поддержания высокой планки музею приходится искать средства для сохранения памятников. Например, на проектно-сметную документацию для ремонта Золотых ворот ушло около 5,5 миллионов рублей. Сами работы оценили более чем в 50 миллионов. Чуть больше, а именно 59 миллионов потребует Музей деревянного зодчества. В больших затратах нуждается и музейный комплекс «Суздальский Кремль». Девять миллионов должно уйти на один только проект, и более сотни – на саму реставрацию.
Ремонт Спасо-Евфимиева монастыря потребует около 180 миллионов рублей. Самая дорогостоящая работа предстоит в усадьбе графа Храповицкого в Муромцево. Примерная стоимость проектных работ – 78,5 миллионов рублей, а его реконструкция обойдётся музею в более полумиллиарда рублей.
Ольга Голодец рассказала, что в этом году начала работать новая федеральная программа, направленная на серьёзную систему защиты российских музеев. На эти цели ВСМЗ уже получил свои 11 миллионов рублей.
Ранее «Призыв» сообщал, что музей-заповедник отменил привычные льготы для пенсионеров.
Татьяна Данилова
Фото «Призыв»
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