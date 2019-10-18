Вице-премьер Ольга Голодец оценила развитие Суздаля

Сегодня Суздаль с официальным визитом посетила заместитель председателя правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма. Ольга Голодец оценила, как идёт подготовка к празднованию 1000-летия города-музея. В эти дни на Торговой площади кипит работа: курсирует техника, рабочие мостят древнюю землю. Благоустройство территории идёт в рамках проекта «Зарядье».

В прошлом году Суздаль выиграл федеральную субсидию на его реализацию в размере 50 миллионов рублей. Но к работам приступили лишь осенью. Перспективами развития Суздаля Голодец осталась довольна, но попросила власти прислушиваться к мнению местных жителей.

Ольга Голодец, заместитель председателя правительства России:

Проведены большие работы по водоснабжению города. Идут работы по благоустройству, получены серьезные деньги на благоустройство центральных улиц Суздаля. Но есть детали, которые крайне важны для реализации программы.

Как будет город выглядеть? И здесь нужно широкое общественное обсуждение, чтобы концепция развития разделялась всеми жителями города. И нужно широкое вовлечение всех жителей Суздаля в реализацию программы. Это их родной город!

В оргкомитет по развитию Суздаля входят представители власти, бизнес-сообщества и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На территории Суздальского Кремля вице-спикера встречала генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. Столичной делегации она представила планы развития музея. Для Суздаля ВСМЗ стал градообразующим предприятием, заметила гендиректор.

Диалог Светланы Мельниковой и Ольги Голодец:

Светлана Мельникова: Мы интегрируемся в любые сферы жизни города. Транспортная структура – наша история. Удобные гостиницы, парковочные места. Мы являемся экономическим драйвером Суздаля.

Ольга Голодец: Музей-заповедник у нас никогда не получает отказов. Вопрос лишь раньше или позже. Но вы видите, что финансирование идёт стабильно, четко. Музей находится в хорошем состоянии. За него не стыдно. И это такая точка притяжения для туристов всего мира.

Для поддержания высокой планки музею приходится искать средства для сохранения памятников. Например, на проектно-сметную документацию для ремонта Золотых ворот ушло около 5,5 миллионов рублей. Сами работы оценили более чем в 50 миллионов. Чуть больше, а именно 59 миллионов потребует Музей деревянного зодчества. В больших затратах нуждается и музейный комплекс «Суздальский Кремль». Девять миллионов должно уйти на один только проект, и более сотни – на саму реставрацию.

Ремонт Спасо-Евфимиева монастыря потребует около 180 миллионов рублей. Самая дорогостоящая работа предстоит в усадьбе графа Храповицкого в Муромцево. Примерная стоимость проектных работ – 78,5 миллионов рублей, а его реконструкция обойдётся музею в более полумиллиарда рублей.

Ольга Голодец рассказала, что в этом году начала работать новая федеральная программа, направленная на серьёзную систему защиты российских музеев. На эти цели ВСМЗ уже получил свои 11 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что музей-заповедник отменил привычные льготы для пенсионеров.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»