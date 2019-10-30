Вирусы атакуют взрослых владимирцев

Вирусы взялись за взрослое население Владимирской области. По сообщению регионального Роспотребнадзора, в данной возрастной категории эпидпорог превышен на 2.6%. Всего же на минувшей неделе с симптомами острых респираторных заболеваний в больницы региона обратились 9 194 человека. Больше всего болеют во Владимире, а также в Кольчугинском и Муромском районах.

Результаты лабораторного мониторинга показывают: гриппозных вирусов пока нет. Регистрируются вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусы, парагрипп и другими респираторные вирусы.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что сезонный подъём заболеваемости характерен для этого времени года, и напоминают, что эффективно защитить от штаммов вирусов гриппа способна вакцинация.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа в количестве 50 тысяч доз. Это отечественный препарат «Совигрипп».

Ольга Ефремова

Фото: vivareit.ru