Вирусы атакуют маленьких детей

ОРВИ взялись за детей. По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, превышение эпидпорога на 1,7% зарегистрировано в возрастной категории от 3-7 лет. Всего же на минувшей неделе с симптомами острых респираторных заболеваний в больницы региона обратились 9 146 человек, среди них 5 862 ребенка. Больше всего болеют во Владимире, а также Кольчугинском и Собинском районах. Результаты лабораторного мониторинга показывают: гриппозных вирусов пока нет.

За неделю проведено 21 исследование. Выделены 2 случая парагриппа.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными заболеваниями характерен для этого времени года. В ноябре, как правило, происходит спад. А потом возможен подъём, но уже гриппозный.

Владимирцам напоминают, что эффективно защитить от штаммов вирусов гриппа способна вакцинация. Ранее «Призыв» сообщал, что прививку уже сделали более 45 000 человек.

Ольга Ефремова

Фото: thesun.co.uk