Входы в Успенский собор приведут в порядок

Владимиро-Суздальский музей-заповедник начал реставрационные работы в Успенском соборе. Планируется восстановить пять дверей, четыре решетки и четыре крыльца. В частности, у дверей заменят разрушенные элементы, а также проведут очистку и специальную обработку.

Работы ведет «Владимирреставрация» на собственные средства Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Стоимость реставрации – 1 миллион 872 тысячи 976 рублей. Работы планируется завершить до конца этого года.

Реставрационные работы обойдутся в 1 миллион 872 тысячи 976 рублей.

Между тем к масштабным реставрационным работам готовят еще одну достопримечательности Владимира – Золотые ворота. Ранее «Призыв» сообщал, что рядом с памятником ЮНЕСКО начались исследовательские работы. Ведется шурфовка — раскоп для исследования слоёв грунта. Последние реставрационные работы на Золотых воротах проводились в 2011 году.

Ольга Ефремова

Фото: vladmuseum.ru