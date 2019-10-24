Венедикт Ерофеев: как он связан с Владимирским краем?

Венедикт (Венечка) Ерофеев – большой талант с печальной судьбой, «человек, напуганный счастьем». Писатель, автор популярной в народе поэмы в прозе «Москва-Петушки». Родился он 24 октября 1938 года в пригороде Кандалакши в посёлке гидростроителей Нива-3, детство провёл по большей части в детском доме в Кировске на Кольском полуострове. Смолоду Венечка отличался незаурядной эрудицией и любовью к литературному слову. Окончил школу с золотой медалью и поступил в МГУ, откуда был отчислен через полтора года за то, что ни по одному параметру не был «советским студентом». Судьба привела его во Владимирскую область, и именно здесь родилась идея его всемирно известной книги. Давайте вспомним, как оказался связан Венедикт Ерофеев с нашим краем.
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