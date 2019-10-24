Венедикт Ерофеев: как он связан с Владимирским краем?

В какой институт поступил Венечка Ерофеев в 1959 году, после исключения из МГУ? Орехово-Зуевский педагогический институт Владимирский педагогический институт Коломенский педагогический институт Правильно! Неправильно! -

В каком году Венечка Ерофеев поступил на факультет русского языка и литературы Владимирского педагогического института? 1960 1961 1962 Правильно! Неправильно! -

Вступительное сочинение Венедикта Ерофеева о Маяковском во Владимирском пединституте было оценено по самому высшему баллу и он блестяще сдал вступительные экзамены. В связи с этим какая честь была оказана первокурснику Венечке? Отдельная комната в общежитии Публикация в институтских «Ученых заметках» Почетная стипендия имени Лебедева-Полянского Правильно! Неправильно! -

Менее чем через год он был выдворен не только из института, а вообще из города Владимира. С какой формулировкой институтского приказа? За моральное, нравственное и идейное разложение студентов института имени Лебедева-Полянского За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка За хронический пропуск занятий по неуважительным причинам Правильно! Неправильно! -

Какова была, по версии самого Венечки Ерофеева, основная причина его отчисления из Владимирского пединститута? Хроническое пьянство Обнаруженная в тумбочке Библия - книга, которую он знал наизусть и без которой не мог жить Создание подпольного кружка по изучению истории христианства и идей Николая Бердяева и Василия Розанова Правильно! Неправильно! -

Из какого населенного пункта была первая жена Ерофеева - Валентина Зимакова, с которой Венечка познакомился во Владимирском пединституте? Есть предположение, что именно она стала прообразом любимой женщины лирического героя книги «Москва-Петушки». деревня Мышлино Петушинского района деревня Бухолово Собинского района село Богослово Суздальского района Правильно! Неправильно! -

В какой город Владимирской области стремится попасть, но так и не попадает лирический герой самого известного произведения Венечки Ерофеева – поэмы в прозе «Москва-Петушки»? Москва Петушки Иерусалим Правильно! Неправильно! -

«Мои глупый земляк … зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики!» - кого из владимирских писателей упомянул Венечка Ерофеев в книге «Москва-Петушки»? Сергея Никитина Геннадия Никифорова Владимира Солоухина Правильно! Неправильно! -

По инициативе какой общественной организации в 1995 г. на здании филфака Владимирского педагогического университета была установлена мемориальная доска? Партии любителей пива Студенческого совета ВГПУ Владимирского отделения Союза писателей России Правильно! Неправильно! -