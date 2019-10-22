В жилом доме Коврова обрушился потолок

ЧП в Коврове. В квартире жилого дома № 61 на улице Лопатина обрушился потолок. Судя по фотографиям, сделанным с места событий, обрушение было сильным. Оно произошло на кухне в ночь с 19 на 20 октября. Никто не пострадал только чудом. Известно, что квартира, где рухнул потолок, муниципальная. Там проживает семья из четырёх человек. Жильцам было предложено временно переехать в гостиницу «Ковров», но они отказались. Пока будут идти восстановительные работы, семья будет снимать квартиру.

Причина обрушения потолка — прогнившие балки.

Представители УМД «Континент», на обслуживании которой находится дом, сообщили предварительную причину аварии – прогнившие потолочные балки. Накануне случившееся обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Решением КЧС управляющей компании поручено провести экспертизу перекрытий не только в пострадавшей квартире, но и во всём доме. Параллельно – делать ремонт. Работы должны быть окончены в течение месяца, — сообщает официальный сайт администрации Коврова.

По результатам экспертизы будет принято решение признавать дом аварийным или нет. Ранее «Призыв» сообщал, что потолочная обрешетка обрушилась в школе № 13 в Гусь-Хрустальном. Инцидент произошел в актовом зале.

Ольга Ефремова

Фото: ковровскиевести.рф