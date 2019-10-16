В центре Владимира загорелся караоке-клуб

Клубы черного дыма в центре Владимира, наблюдать которые сегодня можно было из разных точек областного центра, вызвал переполох среди горожан. Владимирцы в соцсетях задались вопросом: что горит? Оказалось, что возгорание произошло в караоке-клубе, расположенном на Большой Московской, 18. Сообщение поступило на пульт спасателей в 14.59. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения.

Установлено, что при проведении кровельных работ произошло возгорание крыши на третьем этаже.

— В 15.33 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара частично сгорела обрешетка кровли и имущество на площади 50 квадратных метров, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работали 35 человек и 11 единиц техники. Прямой эфир с места событий смотрите здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что двенадцать детей чудом спаслись на пожаре в Суздальском районе. Многодетная семья лишилась крыши над головой за несколько минут.

Ольга Ефремова

Заглавное фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото «Призыва»

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