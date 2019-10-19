В районах катастрофически сокращается население

Владимирстат подсчитал потери населения в регионе за период с 2010 по 2019 годы. Цифры ужасающие. Сокращение жителей произошло почти во всех муниципальных образованиях области. В Вязниковском районе убыло 13 тысяч человек, в округе Ковров — 10,8 тысяч человек, в Муромском районе – 9,4 тысячи человек, округе Гусь-Хрустальный — 8 тысяч, Александровском и Гусь-Хрустальном районах — по 7,8 тысячи, Петушинском районе — 6,8 тысячи. Меньше потери в Селивановском, Камешковском и Гороховецком районах.

Прирост населения за 9 лет произошел только во Владимире и Радужном.

По данным Владимирстата, во Владимире на начало 2019 года проживает почти 360,4 тысячи человек. Основным источником пополнения жителей города становится внутрирегиональная миграция. В прошлом году во Владимир прибыло 5,8 тысяч человек. Люди приезжают из других городов, деревень и сел нашей области, а также из других стран.

Реальная картина о миграции появится после переписи, которая намечена на 2020 год. Сейчас во Владимирской области проходит подготовка к этому мероприятию. «Призыв» сообщал ранее, что в населенных пунктах региона работали регистраторы, которые проверяли адресники домов и обновляли электронные карты.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»