В поселке Балакирево открыли обновленный дом культуры

Дом культуры «Юность» поселка Балакирево Александровского района – участник федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Партийный проект направлен на укрепление материально-технической базы домов культуры, создание условий для расширения репертуара театров и повышение качества предоставляемых населению услуг.

В текущем году кроме ДК в поселке Балакирево поддержку федерального центра получили дома культуры в селах Второво и Давыдово, посёлке имени Кирова Камешковского района, Илькинский культурно-досуговый центр Меленковского района. Общий объём финансирования этих учреждений культуры составил более 25 миллионов рублей. Продолжают участвовать в партийном проекте Александровский театр драмы и Владимирский областной театр кукол. На улучшение материально-технической базы и создание условий для расширения репертуара театрам выделено более 14 миллионов рублей.

На проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы дому культуры поселка Балакирево «Юность» в этом году было выделено более 14 миллионов рублей.

На первом этаже отремонтировали фойе, зрительный зал на 320 мест, гардероб.

В рамках проведенного ремонта реализованы мероприятия по программе «Доступная среда» — оборудован вход в здание для маломобильных групп населения. На втором этаже отремонтирован малый зал, кабинет хореографии. Установлено современное звуковое и световое оборудование, в зрительном зале появились новые кресла. В здании дома культуры заменена автоматическая пожарная сигнализация, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

— Такое масштабное обновление произошло в нашем доме культуры впервые, — говорит директор дома культуры «Юность» Ольга Зыкунова. — Теперь можем смело сказать: мы идем в ногу со временем, развиваемся и растем! Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» нам удалось открыть два новых досуговых объекта: детскую игровую и экспозиционно-выставочную зоны. В доме культуры появились новые клубные объединения: детская хореографическая студия «Шалунишки», вокальная группа «Семицветик», творческие объединения «Свирельки» и «Юный журналист». Сейчас наш дом культуры готовится к открытию IV Фестиваля детского самодеятельного творчества «Радуга», который пройдет в стенах нашего учреждения культуры в четвертый раз. Ежегодно в нем принимает участие более 600 юных артистов из Владимирской, Московской, Ярославской областей. Двери нашего дома культуры всегда открыты!

— Участие в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» позволяет учреждениям культуры повысить качество предоставляемых услуг, внедрить новые формы работы с населением, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования подрастающего поколения, — отметила председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.

Елена Иванова

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