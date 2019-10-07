В погоне за инсулином. Кому положено бесплатное лекарство

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Кому положен инсулин
Сейчас во Владимирской области более 40 тысяч людей, больных сахарных диабетом. Из них 7678 пациентов — федеральные льготники, 34 408 — региональные льготники. На протяжении всей жизни они вынуждены поддерживать свое здоровье необходимыми лекарствами. Это могут быть сахароснижающие таблетки либо инсулин. По закону препараты должны выписываться больным бесплатно. Инсулин должны получать все пациенты, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом.
По вопросам оформления документов на медицинскую комиссию необходимо обратиться к участковому терапевту в лечебное учреждение по месту жительства.
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Как оформить выписку и где получать препарат инсулина
Выписка рецептов на выдачу инсулина осуществляется врачом-эндокринологом или участковым терапевтом в лечебном учреждении по месту жительства. Отпуск лекарственных препаратов происходит в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (аптечные пункты, ФАПы, амбулатории), которые расположены на территории проживания пациента.
Бывает, что в районных аптеках пациентам сообщают, что данного препарата нет, предлагают аналог либо «подождать». В таком случае пациенту следует обратиться с жалобой к главному врачу своей больницы и написать претензию в областной департамент здравоохранения. Контакты: ул. Б. Московская, 61. Телефоны: 8 (4922) 77‑85-31, 8 (4922) 77‑85-27.
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Какие еще льготы действуют для диабетика
Любой диабетик, вне зависимости от наличия инвалидности, имеет право на следующие льготы:
- получение необходимых медицинских препаратов и средств диагностики (в том числе для проведения инсулинотерапии);
- освобождение от службы в армии;
- бесплатные осмотры у эндокринологов;
- увеличение декретного отпуска женщинам-диабетикам на 16 дней.
А при наличии инвалидности диабетику еще положена 50%-ная скидка при оплате коммунальных услуг и социальная пенсия (в зависимости от группы инвалидности). Инсулинозависимые диабетики, лишившись инвалидности, теряют право получать бесплатно тест-полоски для глюкометра и расходники для инсулиновых помп.
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Имеют ли право диабетика снять с инвалидности
Периодически диабетиков снимают с инвалидности. Из федеральных переводят в региональные, а потом и вовсе лишают положенных льгот. Об этом «Призыву» сообщили владимирские представители Российской диабетической ассоциации.
Причин может быть несколько. Например, пациент обслуживает себя сам и не падает в диабетические комы. Врачи обращают внимание на частоту развития коматозных состояний, тяжесть нарушения функции почек, сердца, глаз, конечностей, головного мозга.
Но при отсутствии финансовых льгот человек действительно становится инвалидом с целым букетом сопутствующих заболеваний, включая почечную недостаточность, слепоту и диабетическую стопу, говорят пациенты. Получается замкнутый круг.
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Медико-социальная экспертиза
Решение по вопросу о выдаче и продлении инвалидности принимает комиссия Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области. Это самостоятельная федеральная структура. Инсулинозависимые диабетики свою инвалидность должны переосвидетельствовать в МСЭ один раз в два года. Во время медкомиссии они проходят полный осмотр. После чего инвалидность им подтверждают либо нет.
По существующему законодательству на МСЭ должны быть направлены все диабетики при условии систематических нарушений функций организма.
Обратиться в медико-социальную экспертизу можно через своего участкового терапевта. Медик должен выписать все направления на необходимые анализы и дать справку в МСЭ. Но случается, что терапевт отказывает пациенту в оформлении данного документа, тогда диабетик может сам обратиться в МСЭ, где ему озвучат перечень дополнительных анализов для принятия объективного решения. Доказать свою инвалидность также можно и через суд.
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Хватит ли инсулина в 2019 году
В 2019 году во Владимирской области департаментом здравоохранения централизованно были закуплены инсулины отечественного и импортного производства на сумму более 183 миллионов рублей. Кроме того, лечебные учреждения имеют возможность самостоятельно обеспечить пациентов необходимыми им препаратами инсулина. Но это обезличенные цифры. На деле проблемы с выдачей инсулина появляются каждый год.
— Область у нас загибается совершенно в обеспечении инсулином населения. Много людей покупают инсулин за свой счёт, а одна коробочка стоит в районе 4-5 тысяч рублей. И такая заварушка с поставками инсулина начинается обычно в начале декабря и продолжается до февраля. Это уже не первый год. Людям говорят, что инсулина нет, либо выдают тот, который им не подходит, — говорят в Российской диабетической ассоциации.
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Почему ежегодно возникают проблемы с лекарствами
В областном департаменте здравоохранения на это ответили, что согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2019 года № 628 норматив финансовых затрат на одного гражданина, получающего льготные лекарства, составляет 860,6 рубля в месяц. Данный норматив зачастую не покрывает стоимость лечения, в результате чего образуется дефицит лекарственных средств. А кто должен покрывать эту разницу, от которой зависит здоровье населения Владимирской области, в облздраве не объясняют.
Если вам отказывают в выдаче инсулина, можно обратиться с жалобой на горячую линию Минздрава. По вопросам льготного лекарственного обеспечения во Владимирской области следует зврнить по телефону 8 (4922) 45-15-04. Есть и горячая линия Росздравнадзора, на которую по аналогичным нарушениям можно обращаться круглосуточно — 8-800-500-18-35.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: mic.com
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