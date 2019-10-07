В погоне за инсулином. Кому положено бесплатное лекарство

Сейчас во Владимирской области более 40 тысяч людей, больных сахарных диабетом. Из них 7678 пациентов — федеральные льготники, 34 408 — региональные льготники. На протяжении всей жизни они вынуждены поддерживать свое здоровье необходимыми лекарствами. Это могут быть сахароснижающие таблетки либо инсулин. По закону препараты должны выписываться больным бесплатно. Инсулин должны получать все пациенты, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом.

По вопросам оформления документов на медицинскую комиссию необходимо обратиться к участковому терапевту в лечебное учреждение по месту жительства.