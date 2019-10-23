В парке «Мещера» задержали браконьеров с ружьем

В национальном парке «Мещера» задержали двоих браконьеров, которые вышли на лося. При себе мужчины имели оружие, пулевые патроны 12-го и 16-го калибра, а также самодельный манок для приманки зверя. К счастью, подстрелить животных они не успели. Нарушителей закона задержали госинспекторы. Теперь браконьерам придется ответить в том числе за незаконное хранение боевых припасов. Кроме того, по российскому законодательству за нелегальную охоту, организованную группой лиц по предварительному сговору, можно получить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Нарушителей привлекут к ответственности.

Незаконная охота на лося привлекла в национальный парк еще одного мужчину. С оружием его остановили в лесном массиве. Теперь браконьера привлекут к административной ответственности, сообщает сайт национального парка «Мещера».

Браконьеры приходят в лес не просто так. На животных можно незаконным образом заработать. По предварительным подсчетам, каждый убитый лось оценивается от 240 до 400 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муромском заказнике браконьеры убили беременную лосиху. Госинспекторы задержали злоумышленников с поличным в ходе патрулирования территории.

Полина Тарбеева

Фото: park-meshera.ru