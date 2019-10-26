В память о легендарном космонавте Алексее Леонове отольют колокол

В Свято-Андреевском храме в Новоселово, где хранится рукописная икона Алексея Леонова, совсем скоро появится новый именной колокол, отлитый в его честь. Так решили почтить память легендарного космонавта, который ушел из жизни 11 октября в возрасте 85 лет. Освящение и установка девятого центрального колокола запланированы на конец мая следующего года.



В храме об Алексее Архиповиче напоминает многое. Он расписан по эскизам космонавта. Первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза, увлекался ещё и живописью. Орбитальные станции, высадка на Луну, взгляд из иллюминатора – по его картинам можно совершить космическое путешествие.

Церковный притвор храма расписан в виде солнечной системы. Рядом с планетами летит и орбитальная станция. Внутри храма запечатлены 20 фигур святых. Их имена посвящены первому отряду космонавтов. Рядом с алтарем находится Леушинская икона Божией Матери.

Алексей Леонов написал икону и подарил храму.

Свято-Андреевский храм был построен и освящен в 1825 году. Место гибели первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина находится в 500 метрах отсюда. После трагедии, которая случилась 27 марта в 1968 году, в храме перестали идти службы. Какое-то время здесь дежурили военные. Церковь пришла в запустение. На её кровле начали расти деревья, часть колокольни разрушилась. Храм потихоньку начал оживать в 90-х годах. Основной вклад в его реставрацию внес именно Алексей Леонов. Вместе со своими друзьями Алексей Архипович восстановил внутреннее убранство и фасад здания.

— Где-то 14 лет назад Алексей Архипович после памятного митинга в честь Гагарина и Серегина прогуливался по лесу зашел в этот храм и решил его восстанавливать. С его друзьями, единомышленниками. Скоро к нам приезжают иконописцы, и они будут расписывать летнюю часть храма. Сейчас мы находимся в зимнем пределе. Он расписан по эскизам Алексея Архиповича. Он принимал непосредственное участие, все пропускал через себя, — говорит настоятель храма протоиерей Александр Леськов.

Сейчас к росписи готовится летний предел Свято-Андреевского храма. Уже установлены леса. В притворе, где изображена солнечная система, тоже пройдет небольшая реставрация. В центре, на месте звезды, художники нарисуют образ Бога. Так будет правильнее, говорит настоятель. Алексей Леонов это одобрил.

Ранее «Призыв» сообщал, как Алексей Леонов связан с Владимирской областью.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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