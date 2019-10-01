В гаражном кооперативе Владимира поселилась лиса

В гаражном кооперативе на улице Красносельской областного центра поселилась лиса. Рыжую бестию видели уже несколько раз. Жители Владимира сообщают, что хищница прогуливается между постройками и не боится людей. Лису удалось сфотографировать и даже снять на видео. Кадры были размещены в популярном городском паблике.

Специалисты предупреждают: зашедшие в город лисы с большой степенью вероятности заражены бешенством. Контактировать с ними опасно. Подходить к рыжим красавицам, а тем более гладить их, категорически запрещено. Теряют природный страх перед людьми и появляются в населенных пунктах обычно больные животные. И таких на улицах Владимира с каждым годом всё больше.

— Дикие животные заболевают бешенством, болезнь поражает нервную систему, и они начинают себя вести неадекватно, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Они не боятся человека. Иногда лиса даёт человеку погладить себя. Вот эти контакты смертельно опасны. Бешенство — неизлечимая болезнь.

В прошлом году на территории области болезнь была диагностирована у 26 животных, 12 из них — лисы.

Владимирская область попала в список регионов — лидеров по заболеваемости бешенством. При этом именно лисы чаще всего являются переносчиками смертельной болезни. Поэтому, завидев хищницу в городе, не стоит подходить и гладить её. Необходимо позвонить по единому номеру телефона спасения 112.

Ранее «Призыв» сообщал, что от укусов бешеной лисы пострадали 12-летние школьники. Дикое животное набросилось на подростков, прогуливавшихся по парку в поселке Бавлены Кольчугинского района. Трёх мальчиков хищница успела укусить за ноги. Детям пришлось делать прививки от бешенства.

Полина Тарбеева

Фото группы «Подслушано во Владимире»

Видео Алексея Щёлкина