Из-за планового ремонта в детской поликлинике Юрьевца закрыли процедурный кабинет. Родители вынуждены ездить в другие филиалы – на Студеную гору или улицу Алябьева. Врачи уверяют, что неудобства временные. До Нового года проблема должна разрешиться. Зато, как отмечают мамы, в детской поликлинике пропали очереди. Ещё в прошлом месяце приходилось пробираться сквозь плотную толпу по узкому коридору.

Родители жаловались на отвратительные условия пребывания с детьми — филиал расположен в помещении бывшей парикмахерской. Сейчас же доступ к врачам свободный.

— Ходили уже несколько дней подряд – очередей действительно нет. А когда начался ремонт, люди в очередях даже на улице стояли. Внутри дышать было нечем в этом узком коридоре. Сейчас строители переехали в заднюю часть здания и не мешают пациентам как раньше. Мы спросили у рабочих про ремонт. Здесь только стены заштукатурят, напольное покрытие поменяют, освящение сделают. В плане перепланировки, расширения здесь ничего не изменится. А нам хотя бы иметь лабораторию по приёму анализов, чтобы с детьми не ездить по утрам в город, — говорит Светлана Павлова, жительница микрорайона.

Руководство первой детской поликлиники в интервью «Призыву» рассказало, что делает всё возможное, чтобы сократить очередь. Упор идёт на электронную запись через госуслуги. А ещё здесь пообещали открыть новый участок и продлили график работы врачей.

— У нас было два с половиной участка. Четвертинка врачам шла как доплата за совместительство. Конечно, численность населения Юрьевца увеличилась. Теперь там будет три полноценных участка. Долгое время не было врачей, которые бы пришли туда работать. Сейчас мы ждём нового врача-педиатра в Юрьевец, она как раз забирает один участок. В конце октября она планировала выйти на работу. На втором участке у нас есть доктор, на третьем пока работает фельдшер по вызовам. Очередь должна сократиться, — рассказала Людмила Макарова, заместитель главного врача по медицинской части детской поликлиники № 1. — Здесь мы усилили и контроль, и организацию работы. Если прежде они работали до двух часов, мы рабочий день их удлинили, чтобы к ним большее количество пациентов попало.

По количеству прикрепленного населения это самая большая поликлиника во Владимире.

Здесь обследуются более 30 тысяч детей. Сейчас в юрьевецком филиале идёт ремонт. На него из областного бюджета было выделено порядка 1,5 миллиона рублей. Всего же ремонт пяти филиалов первой детской поликлиники обойдется в 60 миллионов рублей. Средства поступили в рамках федерального нацпроекта «Здоровье». Ремонт планируют закончить в этом году. Но всех проблем медучреждения он не решит, уверены жители микрорайона. Их численность за последние годы увеличилась почти в два раза. А площадь медучреждения осталась прежней.

Ранее «Призыв» сообщал, что в поликлинике на Студеной горе на ремонт закрыли весь третий этаж. На очереди второй. Врачи вынуждены переезжать из своих кабинетов.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей