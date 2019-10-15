В больнице Владимира обвалился потолок

В коридоре поликлиники городской больницы № 5 во Владимире сегодня обвалился навесной потолок. ЧП произошло в разгар рабочего дня. Ни один из сотрудников и пациентов не пострадал. Люди вовремя успели отскочить. Последствия устранили сразу же, рассказали «Призыву» в больнице. Теперь в течение недели здесь будут проводиться ремонтные работы по восстановлению поверхности потолка.

— Обвалился навесной потолок по типу «Армстронг». Установлен он более трех лет назад. В настоящее время все дефекты направляющих конструкций, квадраты удалены, — пояснила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Елена Салова. – Данный эпизод никак не повлиял на режим работы медучреждения.

Обвалившуюся часть потолка в данный момент убрали.

Врачи говорят, что произошедшее никак не связано с погодными условиями и дождём. Это был не верхний этаж здания. И даже не участок, где недавно проводился ремонт. Поэтому восстанавливать потолок больница будет за свой счёт. Здесь надеются, что ремонт в копеечку не влетит.

— Эти потолки достаточно легкие. Почему они рухнули, неизвестно. Видимо, какой-то резерв закончился, — предполагают медики.

Ранее «Призыв» сообщал, что в детском садике Юрьевца протекает крыша. Дошкольному учреждению № 82 на капитальный ремонт кровли было выделено 800 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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