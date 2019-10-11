Ушел из жизни легендарный космонавт Алексей Леонов

В Москве на 86-м году жизни скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, вышедшим в открытый космос. Алексей Архипович — дважды Герой Советского Союза. Космонавт часто приезжал во Владимирскую область на место гибели Юрия Гагарина в Киржачский район. На протяжении многих лет он возглавлял благотворительный фонд памяти первого космонавта и его летного наставника Владимира Серегина.

Благодаря участию Алексея Леонова в последние годы мемориал начал преображаться. Здесь построили часовню, должен был появиться постамент с истребителем МиГ-29. На благоустройство территории музейного комплекса было выделено 20 миллионов рублей. Но деньги закончились. «Сбор средств идет очень тяжело», — рассказывал Алексей Архипович.

В 2015 году Алексей Леонов получил звание «Почетный гражданин Владимирской области».

На одном из последних интервью с Алексеем Леоновым присутствовал оператор «Призыва» Петр Соколов. Он вспоминает, как космонавт радовался преображению города Киржача. И даже сравнил районный центр со Словакией.

— Я ездил к Алексею Леонову в гости домой в Подмосковье, мы брали у него интервью. Я был горд, что увидел и вживую пообщался с настоящей легендой российской космонавтики. О нем у меня остались впечатления как об открытом и скромном человеке, — вспоминает Петр.

Похоронят Алексея Леонова 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Ранее «Призыв» сообщал, что место гибели Гагарина завалено строительным мусором. Благоустройство территории приостановлено, всё зарастает травой.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: m.gazeta.ru