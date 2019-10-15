Усадьба Храповицкого попала в топ популярных заброшенных мест

Усадьба Храповицкого в Муромцево попала в десятку самых интересных заброшенных мест. Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по результатам опроса пользователей соцсетей. Усадьба Храповицкого расположилась на 8 месте рейтинга, опередив дачу Суворина в Туапсе и усадьбу Коковцевых в Ярославской области.

Тройку самых интересных заброшенных усадеб страны возглавила усадьба Демидова в Санкт-Петербурге. На второй позиции Максимова дача в Севастополе. Третье место поделили усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской области.

Усадьба в Муромцево — редкая для средней полосы России по архитектурному решению дворянская усадьба.

Ансамбль был построен по заказу полковника лейб-гвардии Владимира Храповицкого в конце XIX века архитектором Петром Бойцовым. Разговоры о восстановлении усадьбы идут много лет, но требуются большие средства.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в усадьбе состоялся первый Охотничий фестиваль . Гостей лично встречала Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в введение которого сейчас находится объект.

Ольга Ефремова

Фото: lubovbezusl.ru