Уличные часы вернули на законное место на Вокзальном спуске

Уличные часы займут свое законное место над аркой дома № 90а по улице Большая Московская во Владимире. Именно через нее жители и гости города попадают на Вокзальную площадь. Часы висели здесь и ранее, но их демонтировали несколько лет назад, как и многие другие механические часы по всему Владимиру. Вернуть их попросил городской Совет ветеранов.

Накануне специалисты управления ЖКХ произвели пробную установку новых часов и протестировали их. Торжественная церемония открытия состоится завтра, 3 октября. В мероприятии примут руководители города, члены общественных организаций города, жители близлежащих домов. Начало в 12.00.

Новые уличные часы имеют самонастраивающийся механизм.

Часы диаметром 80 сантиметров имеют белый циферблат с черными арабскими цифрами. Произведены они в Санкт-Петербурге и оснащены подсветкой, а также самонастраивающимся механизмом, работающим через GPS-навигатор. Часы не боятся ни мороза, ни жары и готовы исправно работать при температурах от минус 30 до плюс 50 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что рядом с новым сквером на улице Чайковского во Владимире установили два биотуалета. В будущем пластмассовые кабинки обещают заменить стационарным туалетом.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru