Учителей и воспитателей поздравили в организации «Милосердие и порядок»

Начало октября — волнительное время для учителей и воспитателей. У них приближается профессиональный праздник. Это, конечно, цветы, поздравления и улыбки. И вместе с тем понятное волнение: надо выглядеть на все сто. Педагоги и воспитатели, которых чествовали в общественной организации «Милосердие и порядок», олицетворяют свою профессию — добрые, творческие, яркие натуры, лучшие представители отечественного образования. Более 250 специалистов со всей области собрались на праздник в киноконцертном зале на Добросельской, 2г, во Владимире.

Сейчас во Владимирской области работают 370 школ и 461 детский сад.

Работе в детском саду Валентина Гагарина посвятила 34 года жизни. Признается, что в профессию пошла за компанию с подругой. А потом втянулась и просто не смогла расстаться с делом воспитания детей. Теперь, даже будучи в отпуске, скучает по своим воспитанникам и их родителям.

Валентина Гагарина, воспитатель детского сада № 43 пос. Вольгинский:

Остаются те, кто любит, наверное. Потому что все трудности вместе с детьми переживаешь, всё преодолеваешь. Они родными становятся, пока ведешь до подготовительной группы.

Они все хорошо чувствуют, как себя вести, с каждым педагогом они по-разному себя ведут. Вообще все дети – это дети, они любят играть. Через игру их можно понять.

Всем коллегам я желаю творческих успехов и здоровья, а ещё чтобы они с желанием шли на работу, с огоньком, как я.

В каждой школе женский коллектив, как правило, разбавляет и мужчина-педагог. В юрьев-польской школе № 2 эту миссию выполняет Сергей Хламов. Он обучает детей истории. Ещё со школьной скамьи знал, что будет учителем. Проходил практику в городских архивах, участвовал в археологических раскопках. По его словам, история, как живой организм, меняется, а вместе с ней и учебники. И учитель не против того, чтобы к предмету дети готовились, используя гаджеты — там информации больше и пополняется она чаще.

Сергей Хламов, учитель истории и обществознания СОШ № 2 г. Юрьева-Польского:

«Фишки» должны быть обязательно. Учителю нужно быть всегда на одной волне со своими учениками, иначе они убегают вперед. В плане новых современных технологий. И надо держать уровень, марку и с ними быть в одном русле.

С библиотеками, книгами дети современные не очень дружат, ну а гаджеты в этом плане, в поиске каких-то дополнительных материалов, они очень помогают.

Лучшим труженикам образовательных учреждений вручили почётные грамоты и подарки.

Светлана Харламова вышла на сцену киноконцертного зала в числе награжденных. В школе она работает почти 30 лет. Признается, что счастлива в своей профессии, потому что делает то, что ей нравится. Преподавание, к слову, не помешало ей стать многодетной мамой. У Светланы Николаевны трое детей.

— Состоялась ли я и в профессии, и как женщина? Да! И то, и другое у меня получилось со знаком «плюс», — улыбается Светлана Харламова, учитель химии и биологии Ставровской средней школы. – Именно дети не дают нам останавливаться в своем развитии. От нас они берут фундаментальные знания, а вместе с ними мы получаем то, что имеем в современном обществе.

Для педагогов выступили певец Алексей Молдалиев, вокальные и танцевальные коллективы Владимира.

Для учителей и педагогов Владимирской области общественная организация «Милосердие и порядок» стала площадкой, где можно реализовать свой творческий потенциал, посоревноваться в научных, краеведческих конкурсах. Мероприятия здесь проводятся для коллективов всех возрастов, каждый может проявить свой талант.

Ранее «Призыв» сообщал, что на площадке общественной организации «Милосердие и порядок» прошёл конкурс художественного творчества «Подари тепло своей души».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»