Учителей будут адаптировать под современных детей

С 2020 года во Владимирской области стартует региональный проект «Учитель будущего». Задача — внедрение национальной системы профессионального роста. Учителей начнут массово перестраивать под современных детей. Кроме того, сегодняшних педагогов будут и переобучать на дефицитные специальности. А между тем главной проблемой в школе остается кадровый дефицит. Сегодня в общеобразовательные учреждения региона требуются около 900 специалистов.

Во Владимире работают 1829 учителей. Больше 100 мест свободно.

При этом треть учителей в школах на территории всей области — это женщины пенсионного возраста. Что будет, когда они уйдут, неизвестно, ведь молодежь им на смену не идет.

Молодые не идут работать в школу

Власти рапортуют, что использовали все мыслимые и немыслимые способы привлечения педагогов в школы. Ежегодно администрация города Владимира, например, проводит встречи с выпускниками ВлГУ и педагогического колледжа. Уже на стадии практики в школах студентов отбирают и записывают.

Ежемесячно повышается зарплата. По официальной статистике, во Владимире средняя зарплата педагога — 29,3 тысячи рублей. И эти шаги дают результат, уверяют в управлении образования. В штате школ увеличилось количество учителей со стажем до 5 лет и возрос процент педагогов пенсионного возраста.

За четыре последних года удалось увеличить число педагогов начального звена с 510 до 550 человек, учителей 5-11-х классов естественно-математического и гуманитарного циклов — с 945 до 981 человека.

Во многом причина такого роста педагогического состава — это увеличение числа учащихся. Чем больше детей, тем больше и учителей. Многие совмещают ставки.

— Я знаю такие школы, где учитель начальных классов работает сразу в двух классах. Знаю, где учителя начальных классов работают в среднем звене учителями русского языка, биологии. Знаю учителей, которые ездят в другие школы, во вторые смены, чтобы преподавать свой предмет, потому что там некому, — рассказывает мама двоих школьников Ирина.

Учителя учатся, а дети отдыхают

Во Владимире 62% учителей имеют высшее образование. Аттестация и повышение квалификации — еще одна проблема школ. Все эти мероприятия проводятся регулярно, но участвуют в них немногие. В этом году долгосрочные курсы повышения квалификации прошли 357 учителей, это 20% от всех сотрудников общеобразовательных учреждений



Проблема в том, что на время обучения педагогов некем заменить. Дети пропускают уроки, сбивается учебный план, потом родителям приходится догонять вместе с детьми все дома, делая дополнительные задания.

В этом году 113 педагогов прошли профессиональную переподготовку и 86 педагогов и руководителей — краткосрочные курсы.

Существующие меры поддержки не решают проблем

Из мер поддержки для молодых педагогов можно также назвать льготную ипотеку, субсидии на улучшение жилищных условий. В год такую помощь получают с десяток учителей, не больше, что не меняет к лучшему сложную ситуацию с кадрами в школах.

Как «Призыв» сообщал ранее, для того чтобы во Владимирской области хотят запустить новую программу «Земский учитель». Инициаторами выступили депутаты Законодательного Собрания. Речь идет о финансовой помощи.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»