Ученые создали 3D-модели средневековых крестов Ополья

Ученые Института археологии РАН и Курчатовского института впервые в мировой практике создали пять виртуальных 3D-моделей закрытых крестов-энколпионов. Примечательно, что три из них были найдены на территории Владимирского Ополья, под Юрьевом-Польским и в Суздале, в ходе раскопок. Их проводила Суздальская археологическая экспедиция. Увидеть «внутренности» двустворчатых закрытых крестов, их заполнение, структуру и состояние материала, из которого они сделаны, ученым помогли современные методы исследования.

На помощь ученым пришли современные методы исследования.

Кресты «просветили» потоком нейтронов от исследовательского реактора ИР-8 и жестким излучением на Курчатовском синхротроне. В итоге ученые получили нейтронную и синхронную визуализацию артефактов. На основе полученных изображений были созданы 3D-модели, которые позволили без разрушения артефактов «увидеть» их внутреннее строение, вложения во внутренних полостях, а также зафиксировать степень коррозии.

— Методы комплексной радиационной диагностики являются новаторскими для изучения объектов культурного наследия России, — уточняет Институт археологии РАН.

Ранее «Призыв» сообщал, что редчайшую рукоять меча нашли под Суздалем. О находке отчиталась Суздальская экспедиция Института археологии РАН.

Ольга Ефремова

Фото: archaeolog.ru