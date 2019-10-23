Убийца из Гусь-Хрустального получил 12 лет «строгача»

К длительному лишению свободы приговорен житель Гусь-Хрустального. Суд признал 45-летнего мужчину виновным в убийстве. В состоянии алкогольного опьянения он расправился с бывшим сожителем своей приятельницы. Свидетелем этого стал несовершеннолетний ребенок. Установлено, что 19 ноября прошлого года обвиняемый распивал спиртное в квартире знакомых. Во время застолья одной из участниц компании позвонил бывший сожитель и попросил о встрече. Женщина испугалась и рассказала, что этот мужчина ее регулярно избивал. Повлиять на буйного мужчину она попросила приятелей.

«Поговорить» с сожителем вызвался обвиняемый.

Он схватил нож, вышел в подъезд и сразу же начал наносить обидчику подруги удары. Мужчина пытался защититься, но обвиняемый только продолжал избивать его. 35-летний мужчина скончался на месте, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

На следствии обвиняемый отрицал свою вину. Однако собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Гусь-Хрустальный городской суд назначил осужденному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Призыв» сообщал, что Собинский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, застрелившему сожителя своей сестры. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области