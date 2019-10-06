У школ Владимира просят поставить светофоры «по вызову»

Госавтоинспекция порекомендовала администрации города Владимира установить на переходах у школ светофоры «по вызову». В списке первоочередников — пять учреждений: школы № 2, 10, 34, 35 и детская школа искусств №3. Возле этих образовательных заведений происходили ДТП, в которых пострадали дети. Сейчас светофор с кнопкой работает только у гимназии № 3 на улице Луначарского. Там с момента его установки не было ни одного ДТП.

Мэрия областного центра не очень охотно идет на замену светофоров.

В нынешнем году власти поставили «островки безопасности» у трех школ — № 19, 21, 25 — и то только потому, что подобные конструкции предусмотрены федеральным нацпроектом «Безопасные и качественные дороги».

Александр Никифоров, начальник городского отдела ГИБДД Владимира:

Необходимы дополнительные меры обеспечения безопасности пешеходных переходов у общеобразовательных учреждений.

Эффективным элементом являются искусственные неровности или установка светофорных объектов. Наши предложения неоднократно озвучивались.

Безопасность детей — это самое главное.



По информации ГИБДД, во Владимире произошло 180 аварий, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Это ямы, отсутствие разметки, знаков, освещения. Мэрию информировали о таких дефектах, выдавали предписания с целью устранить недостатки дорожной сети. Безрезультатно. Новых знаков добавили, а светофоров — нет.

Администрация Владимира игнорирует рекомендации ГИБДД об установки «лежачих полицейских»

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире общественники обнаружили лишний переход. В мэрии его тоже давно хотели убрать, но опасались возмущений со стороны жителей.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»