Тутси, хуту и тракторный завод

Сначала тутси резали хуту, а потом хуту резали тутси, причём в отсутствии видимых различий у этих народов свои часто убивали своих. События в Руанде в начале 90-х мы наблюдали по CNN, по утрам вещавшем на центральном российском канале. Кстати, тот же CNN примерно в то же время показал расстрел «Белого дома» в Москве из танков.

Наши внутренние проблемы вскоре погасили интерес к африканским делам, было, признаться, не до них, и сегодня я вспомнил о хуту и тутси лишь потому, что прочёл новость: «Росатом» собирается построить в Руанде центр ядерной науки и технологий». Там будут производиться радиоизотопы для онкопрепаратов, а также для промышленности и сельского хозяйства. Из новости закономерно напрашивается вывод, что резня в центральной части чёрного континента кончилась, поскольку ни один сумасшедший не вольёт инвестиции туда, где толпы оборванных грязных людей носятся с автоматами Калашникова и норовят проломить голову первому встречному.

Моя уверенность в том, что ближе к экватору не всё так плохо, выросла после другой информации. На форуме «Россия — Африка» наши спецы представили зарубежным гостям проекты «умных сёл». Правда, в сообщении не говорилось о том, что россияне толкали высокие технологии с намёком модернизировать «хижину дяди Тома», но это само собой разумеется: зачем же тогда презентовать аграрное чудо? И уж совсем радостно за страны, лежащие от ЮАР до Алжира, мне стало после известия о том, что матушка-Россия простила им 20 миллиардов $ долга. То есть наши с вами деньги.

Задумавшись о позитивных изменениях в отношениях тутcи и хуту, сам не заметил, как добрёл до проходной бывшего тракторного завода. Справа — облупленный Ленин, за ним — бомжацкий бивуак под разлапистой елью (подушки, одеяла, гора бутылок, синий гном, кормящий воробьёв), закрытые двери, россыпь мусора…

Завод купили в сентябре, купили недорого, но купили как-то непонятно: компания-хозяин сама пережила банкротство, сотрудников там кот наплакал. Говорят, в условиях конкурса было условие: на возродившемся производстве нужно выпускать тележки для луноходов. Я документов не видел. Но почему-то верю.

Мне кажется, если уж тутси и хуту — жителей колоний, которые бросили и немцы, и бельгийцы, и французы — выручаем мы, россияне, то нас может выручить только кто-то более могучий, великий и загадочный. Марсиане, обитатели Луны, пришельцы из созвездия Кассиопеи — словом, инопланетяне. Это было бы правильно и логично. Надо протягивать друг другу руку помощи. Даже в условиях, когда недолго протянуть ноги.

Николай Лившиц

Фото автора и media.newyorker.com