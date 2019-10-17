Цыгане оккупировали парковку торгового центра

Жители Владимира возмущены поведением представительниц цыганской народности. В «Призыв» поступило сразу несколько жалоб от подписчиков, к которым недавно агрессивно приставали женщины. Почти все перепалки произошли в Добром. Например, на парковке гипермаркета цыганки не давали выехать владелице автомобиля и требовали деньги.

— В прошедшее воскресенье они просто заблокировали мне выезд и вели себя очень агрессивно, — вспоминает жительница Владимира Анна. — Когда я покупки укладывала в салон, ко мне подошла сначала одна цыганка с ребенком, потом ещё две. И все с детьми, которым всего 3-5 лет. Я им кричу: «Отойдите!» Они не реагируют, перегородили мне дверь, не давали мне её закрыть. Потом мне это удалось сделать, я давлю на газ, сигналю. Они не уходят. Я не могла тронуться с места, я боялась, что детей задавлю. Пришлось достать кошелек, дала им 50 рублей. Они всё равно не уходят. Они каким-то образом выхватили у меня купюры из кошелька. Около 400 рублей. Обидно было, что никто не мог мне помочь. А я ведь сигналила долго. Ни один охранник не вышел. Пришлось уже начать трогаться, и они отошли в сторону.

Другая точка – территория рядом с пятой городской больницей в Добром. Здесь цыганки навязчиво пристают к пациентам. Одновременно просят милостыню и предлагают погадать.

— Я пока ждала такси, стояла во дворе больницы, и ко мне подошли две цыганки. Начали просить мелочь, приговаривая «ради бога». Я им дала мелочь. Они не отходят. Одна цыганка начала говорить, что это «черная» монета, надо её заменить, а то несчастья начнутся. Я ей сказала, что вам дали деньги ради бога, вот и идите отсюда ради бога, — поделилась своей историей Татьяна.

В таких случаях правоохранители советуют сразу вызывать полицию.

По словам преподавателей ВлГУ, в прежние годы цыгане частенько курсировали рядом с 3-м корпусом университета у «Новинки». Приставали к студентам и педагогам, которые садились в машины. Но их, видимо, спугнули с «хлебного места» охранники вуза.

Представитель владимирской цыганской диаспоры, узнав от «Призыва» о последних инцидентах во Владимире, извинился за них, но посоветовал впредь сразу вызывать полицию или обращаться к владельцам территории, где нарушается общественный порядок.

— Цыгане эти, скорее всего, приезжие. С ними надо отдельно встречаться, разговаривать. Это так называемые котляры, или влахи, они приехали из Молдавии, из Румынии. У них такой образ жизни. Они себя всегда так вели, все века. Я встречусь с их представителем, переговорю об этих проблемах, – пообещал Александр Антонов, председатель правления владимирской региональной общественной организации «Цыганский национальный союз «Рома». – Но с ними может разговор не сложиться. Они скажут: не лезьте в наши обычаи. О какой культуре поведения здесь можно говорить? Но надо работать с населением.

В управлении МВД по Владимирской области сообщили, что, когда идёт угроза общественному порядку, вне зависимости от национальности нарушителя необходимо сразу звонить в полицию.

— В соответствии с законодательством РФ лица, совершившие преступления или правонарушения, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, равны перед законом и подлежат уголовной или административной ответственности в установленном порядке. Обратиться в полицию можно, набрав номер 02 со стационарных телефонов. С мобильных телефонов вызов полиции осуществляется в следующем порядке: МТС, Билайн, Мегафон, ТELE2 — 102, Йота – 020. С телефонных номеров всех операторов мобильной связи возможен вызов экстренных служб по номеру 112, — сообщила Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

Последний конфликтный случай с представителями цыганской народности произошел накануне в одном из торговых центров Владимира. Толпу женщин заподозрили в воровстве товара. Продавцы одежды догнали цыганок уже на остановке. В полиции «Призыву» пояснили, что сотрудники торгового центра не обращались к ним с заявлением о воровстве. Видимо, конфликт удалось решить мирным путем.

Ранее «Призыв» сообщал, что в городе участились случаи мошенничества с дверными замками.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: zen.yandex.ru

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