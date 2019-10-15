Цены на хлеб во Владимире начали расти

Во Владимире начали расти цены на хлеб. Первыми об этом узнали предприниматели, которых Владимирский хлебокомбинат оповестил заранее. Вот такие сообщения они начали получать на днях: «Повышение цен с понедельника 14.10 на хлеб 5%, на остальной ассортимент 8%. Владимирский хлебокомбинат». Владельцы торговых точек уже начали менять ценники. В среднем стоимость буханки повысилась на 2 рубля.

Информацию «Призыву» подтвердили и на Владимирском хлебокомбинате. Причина тому — подорожание муки. Так было и в прошлом году. Прибавка на 4-5% к стоимости — мера необходимая, говорят на предприятии. Если ценник удерживать, придётся «залезать» в карман сотрудникам или работать в убыток. Муку на хлебокомбинат привозят разные поставщики. Здесь ориентируются на принцип «цена-качество».

— У нас очень дорожают различные компоненты, которые используются в рецептуре. В первую очередь, мы говорим о муке, – подчеркнул Александр Комаров, советник по связям с общественностью Владимирского хлебокомбината. – А это не может не отразиться на себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции. Отсюда и повышение цены в магазине. Но мы понимаем, что хлеб был и есть важнейшим продуктом самых слабозащищённых слоев населения. Мы этот фактор тоже учитываем, поэтому минимально идёт подорожание хлеба.

Хлеб подорожает в среднем на 5%.

Ещё один из владельцев торговых точек пожаловался на сокращение поставок хлеба на прилавки. В его маленький придомовой магазин ходят пенсионеры со всей округи. Здесь привыкли покупать свежий хлеб.

— Раньше можно было заказывать хлеб в магазин до 4 раз в день. Покупателям это было очень удобно, потому что они приходили ко времени и знали, что могут купить свежий горячий хлеб. Сейчас хлебокомбинат ограничил поставки до 2 раз в день. Помимо этого, часто случаются задержки поставок, например, на 1,5 — 2 часа, о чем хлебокомбинат оповещает нас, предпринимателей, по SMS, но людям это, конечно же, очень неудобно, — рассказал «Призыву» владелец одного из магазинов Владимира.

Что касается поставок батонов и буханок в магазины Владимира, с владельцами торговых точек комбинат работает по договоренности. Чтобы не перестараться, смотрят на востребованность продукта. Некоторым достаточно двух поставок в день, но есть спрос и на четыре, говорит Александр Комаров. Поэтому все владельцы магазинов могут обращаться в комбинат и корректировать привоз свежей продукции.



— Мы всегда открыты для диалога, если нужно — будем возить и четыре, и пять раз. Но никто не хочет, чтобы был возврат продукции. В ущерб никто не хочет работать. Если покупатели скупают горячий хлеб регулярно, пусть предприниматель, который обратился в «Призыв», также обращается к нам. И договаривается с нашими региональными менеджерами об увеличении числа поставок, — предложил советник по связям с общественностью хлебокомбината.

В хлебокомбинате пообещали разобраться лично, если владельцу откажут в возобновлении необходимого числа поставок хлеба. Ранее «Призыв» сообщал, что продукция Владимирского хлебокомбината начала дорожать ещё в начале весны 2019 года. Повышение цен на зерно и топливо сказалось на стоимости хлеба, которая выросла на 7 — 12%.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»