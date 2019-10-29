Центральную площадь Суздаля разворотил большегруз

В центре Суздаля неизвестный на грузовом авто взрыхлил брусчатку Торговой площади. ЧП произошло в охранной зоне. Мостовой нанесен вред — каменную насыпь просто свезли. Как установили очевидцы, у большегруза были тверские номера — 69-го региона. Водитель заехал на площадь и совершил разворот.

Старые булыжники маневра не выдержали.

— Там заезжали 2 фуры на разгрузку плитки. Кто их пустил на площадь? Можно посмотреть камеры с того же магазина МТС и установить, кто это. Потом через инстанции наказать и водителя фуры, и людей, которые пустили их на площадь! – предлагает житель Суздаля Фёдор.

Сейчас в Суздале активно ведутся работы по благоустройству общественных мест.

На проект «Зарядье» было выделено 50 миллионов рублей из федерального бюджета. И вот совершенно некстати происходит такой инцидент. В мэрии заверяют, что автомобиль, повредивший площадь, к ним никакого отношения не имеет. Он приехал для разгрузки оборудования к Казанской церкви. И заказчиком данных работ администрация не является.

— Какого вида происходила разгрузка, мы не устанавливали. Машина не наших подрядчиков, — пояснила Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации города Суздаля. — Мы произвели фотофиксацию автомобиля сотрудниками строительного контроля, которые осуществляют надзор за выполнением работ подрядной организации по благоустройству компании ООО «ВИК» и прибыли для проведения контрольных обмеров. Они установили наличие транспортного средства и зафиксировали на фото автомобиль с прицепом, который совершал маневры по Торговой площади.

Владельца авто, вскопавшего охранную зону Торговых рядов, разыскивает полиция.

По словам суздальских чиновников, пока устранять повреждения брусчатки они не имеют права. Для начала нужно установить правонарушителя. Потом любые восстановительные работы объектов культурного наследия идут лишь после разрешения Госинспекции.

— Вчера между мной и начальником отдела строительства и архитектуры был составлен акт обнаружения повреждения покрытия Торговой площади. Сделана фотофиксация. Сегодня материалы сопроводительным письмом направлены в органы охраны для принятия соответствующих мер, — поясняет Татьяна Михайлова. – С нашей стороны, также сотрудниками муниципального контроля, которые занимаются привлечением лиц к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, в том числе парковки в неположенных местах, на газонах, запрошены материалы в ГИБДД для установления собственника, владельца транспортного средства.



За парковку на газоне в большинстве регионов страны предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 30 000 до 100 000 рублей. К этому добавится ещё и претензия от Госинспекции по охране объектов культурного наследия. «Призыв» ждет от ведомства официальный комментарий по поводу случившегося.

Напомним, что совсем недавно из-за ДТП пострадало здание старых Торговых рядов во Владимире. Таксист, не справившись с управлением, врезался в памятник архитектуры.

Татьяна Данилова

Фото администрации г. Суздаля и «Призыва»