Центр помощи онкобольным открылся в Гусь-Хрустальном

Онкоцентр открылся в городе Гусь-Хрустальном, ближайшие в очереди — Александров и Муром. Всего в области до 2024 года появятся 7 таких центров. В Гусь-Хрустальном уже пролечились около 200 пациентов. Центр проводит раннюю диагностику, диспансерное наблюдение онкобольных, борется с осложнениями после проведенного спецлечения. Но главное — обеспечивает лекарственную противоопухолевую терапию в соответствии с рекомендациями регионального онкодиспасера или федеральных клиник.

Онкоцентры открываются в рамках национального проекта развития здравоохранения.

— В основном мы назначаем химиотерапию, плановое лечении, которое проводится после радикального. Это также гормонотерапия, таргетная, а также иммунотерапия, — пояснил Анатолий Донсков, заместитель главного врача Гусь-Хрустальной городская больницы. — Основной диагноз ставится на местах. Это и есть задача первичных онкологических отделений.

В онкодиспансер пациент должен направляться полностью обследованный. Самое главное, что должно быть, — это гистологическое подтверждение. Дальше определяется степень распространённости процесса. На основании его определяется стадия заболевания и тактика лечения. Помощь онкобольному, как правило, проходит по такой цепочке: первичный онкокабинет, онкоотделение, центр амбулаторной помощи, региональный диспансер, федеральная клиника.

Амбулаторный центр включает в себя специалистов-онкологов, лечебный стационар, диагностические службы: эндоскопическое, ультразвуковое и рентгеновское отделения. Обязательно наличие компьютерного томографа и отделение патогистологической диагностики. В Гусь-Хрустальной больнице, по словам руководства, из перечисленного всё есть.

— Изначально у нас было первичное онкологичное отделение. В рамках программы мы оснастили патогистологическую лабораторию полностью, купили новый колоноскоп с двумя аппаратами. Ещё два года назад был закуплен цифровой маммограф, самый современный компьютерный томограф. Теперь имеем полноценный центр помощи.

В 2018 году от онкозаболеваний во Владимирской области умерли более 3000 тысяч человек.

Всего на переоснащение онкологической службы во Владимирской области по региональному проекту, действующему в рамках национального, будет направлено 1,5 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. В нынешнем году на закупку оборудования и ремонт помещений ушло более 300 миллионов рублей. Основная часть этой суммы направлена региональному онкодиспансеру, остальное ушло в районы.

В следующем году центры онкопомощи откроются в Муроме и Александровской ЦРБ. В последнем случае он будет находиться в Струнино – в той самой больнице, которая ещё строится при общероссийском внимании. Там стационар предусмотрен на 10 коек.

— Сейчас идёт ремонт нового корпуса № 2, трехэтажного. На первом и втором расположится терапия, на третьем — дневной стационар по онкологии, — говорит Александр Обидин, главный врач Александровской районной больницы. — Всё будет пролицензировано. Там можно будет проходить курсы химиотерапии.

В Муроме центр откроется на базе городской больницы № 1. С июня здесь уже открыт дневной стационар для онкопациентов, через него уже прошли 78 человек, проведено 106 процедур химиотерапии.

Ранее «Призыв» сообщал, что лечиться от онкозаболеваний бесплатно можно и в других регионах страны.

Татьяна Данилова

Фото администрации Владимирской области и г. Гусь-Хрустальный