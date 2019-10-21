Труп неизвестной женщины обнаружили в подвале жилого дома

В подвале жилого дома во Владимире обнаружен труп женщины. Личность погибшей еще предстоит установить. На данный момент, по предварительной информации, смерть неизвестной не носила криминального характера. Первыми об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.





Неладное в буквальном смысле слова почувствовали местные жители, которые и обратились в правоохранительные органы. Труп женщины пролежал в подвале долго и начал разлагаться. Запах был невыносим. Сейчас делом занимаются специалисты Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области.

Личность погибшей предстоит установить.

— На данный момент почти ничего не понятно, определить личность невозможно. Следователям предстоит провести гистологическую и генетическую экспертизы. Установить личность погибшей не получилось даже с помощью дактилоскопии, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина, — Может быть она сама пробралась в подавал. Но все подробности произошедшего еще предстоит установить.

Ранее «Призыв» сообщал, о трагедии в Покрове. На Черном озере рыбак обнаружил два трупа.

Полина Тарбеева

Фото: in-reutov.ru