То ли голос защитников пойменных лугов и растений частично учтён, то ли проектировщики взвесили «за» и «против» с точки зрения целесообразности (второе вернее), но факт остаётся фактом: скоростную трассу Москва-Казань «отодвинули» от Клязьмы. Именно эта близость будущей дороги в границах Судогодского района вызвала большой общественный резонанс. На прежней схеме, которой оперировали защитники природы, автобан был нанесён в непосредственной близости к главной водной артерии региона. На планах же, размещённых администрацией Судогодского района, дорога пролегает восточнее — как минимум, в нескольких километрах от Клязьмы. (Для просмотра планов в полном объеме наведите на них курсор и раскройте фотографию. Трасса обозначена красной линией).

Фотопланы на муниципальном сайте тоже пока предварительные. Выглядят они более солидно, чем схема, имевшаяся в распоряжении общественников и журналистов. Та была нарисована чуть ли не от руки (в условиях, когда официальная информация отсутствует, это объяснимо). Но никто из должностных лиц не заявлял, что она неверная и не совпадает с планами проектировщиков. Хотя, основываясь на том, прежнем документе, сотни жителей Владимирской области подписали петицию на имя руководителей страны и области. Там указывалось, что прокладка трассы по пойменной рекреационной зоне нанесёт непоправимый ущерб природе.

В прежней схеме дорога пролегала по охранной зоне памятников природы регионального значения «Озеро Коростелёвское», «Рогановская старица», «Фрязинская старица». В этих озерах обитают краснокнижные виды животных и растений.

В новой схеме автобан отведён от реки. Если раньше он пролегал западнее, в непосредственной близости к населённым пунктам Коростелево, Гридино, Фрязино и Улыбышево Судогодского района, то теперь проходит восточнее — на задах Малахово, Верхней Занинки, Гридино, Конюшино и Ванеевки. По всей видимости, новая схема также не устроит многих жителей Вяткинского сельского поселения и экологов. Прежде выдвигалась идея предложить проектировщикам пустить трассу не по югу региона, а по Суздальскому, Камешковскому и Ковровскому районам. Это, доказывали авторы, даст больший экономический эффект нашей области. Обращение общественников легло на стол губернатору летом 2019-го, но какого-то развития эта идея не получила. Сейчас о ней могут вспомнить.

Кроме того, пока неясно, как отреагирует на проект население других районов, по которым пройдёт автобан: Петушинского, Собинского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского. Судогодцы оказались активнее, но и другие ощутят близость большой дороги. Всего по Владимирской области протянется 144 километра скоростной трассы. Документацию готовит инженерная группа «Строй-Проект» из Санкт-Петербурга, выигравшая конкурс на этот вид работ в июле 2019 года.

Проектирование трассы обойдётся в 630 миллионов рублей.

Появившиеся схемы, безусловно, вызовут реакцию общественности и будут обсуждаться, а вот насколько серьёзны основания для волнения людей — ещё вопрос. И дело даже не в ущербе экологии от трассы. Дело в реальности самого автобана. Владимирцам памятна судьба высокоскоростной железной дороги Москва-Казань: проект обсуждали несколько лет, а потом поставили на нём крест. Автомобильную дорогу только начали планировать, но уже, как сообщал «Призыв», финансирование работ по её возведению могут сократить вдвое: с 539 млрд рублей до 250 млрд рублей. До конца 2024 года вместо 729 км может быть построено лишь 230 км. При этом в регионе-33 к этому времени она протянется лишь из Москвы во Владимир.

Николай Лившиц

Фото «Призыва» и ic.pics.livejournal.com