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Трассу Москва-Казань «отодвинули» от Клязьмы

Изменились планы строительства скоростной дороги

То ли голос защитников пойменных лугов и растений частично учтён, то ли проектировщики взвесили «за» и «против» с точки зрения целесообразности (второе вернее), но факт остаётся фактом: скоростную трассу Москва-Казань «отодвинули» от Клязьмы. Именно эта близость будущей дороги в границах Судогодского района вызвала большой общественный резонанс. На прежней схеме, которой оперировали защитники природы, автобан был нанесён в непосредственной близости к главной водной артерии региона. На планах же, размещённых администрацией Судогодского района, дорога пролегает восточнее — как минимум, в нескольких километрах от Клязьмы. (Для просмотра планов в полном объеме наведите на них курсор и раскройте фотографию. Трасса обозначена красной линией).

Прохождение трассы в районе посёлка Улыбышево

Прохождение трассы по землям СП Вяткинское и Головино

Прохождение трассы по землям СП Муромцевское

Прохождение трассы за д. Овсянниково

Прохождение трасы по землям СП Мошокское (близ д. Озяблицы)

Прохождение трассы по землям СП Мошокское (близ д. Никольское)

Фотопланы на муниципальном сайте тоже пока предварительные. Выглядят они более солидно, чем схема, имевшаяся в распоряжении общественников и журналистов. Та была нарисована чуть ли не от руки (в условиях, когда официальная информация отсутствует, это объяснимо). Но никто из должностных лиц не заявлял, что она неверная и не совпадает с планами проектировщиков. Хотя, основываясь на том, прежнем документе, сотни жителей Владимирской области подписали петицию на имя руководителей страны и области. Там указывалось, что прокладка трассы по пойменной рекреационной зоне нанесёт непоправимый ущерб природе.

Прежняя схема, на которую ориентировались общественники

В прежней схеме дорога пролегала по охранной зоне памятников природы регионального значения «Озеро Коростелёвское», «Рогановская старица», «Фрязинская старица». В этих озерах обитают краснокнижные виды животных и растений.

В новой схеме автобан отведён от реки. Если раньше он пролегал западнее, в непосредственной близости к населённым пунктам Коростелево, Гридино, Фрязино и Улыбышево Судогодского района, то теперь проходит восточнее — на задах Малахово, Верхней Занинки, Гридино, Конюшино и Ванеевки. По всей видимости, новая схема также не устроит многих жителей Вяткинского сельского поселения и экологов. Прежде выдвигалась идея предложить проектировщикам пустить трассу не по югу региона, а по Суздальскому, Камешковскому и Ковровскому районам. Это, доказывали авторы, даст больший экономический эффект нашей области. Обращение общественников легло на стол губернатору летом 2019-го, но какого-то развития эта идея не получила. Сейчас о ней могут вспомнить.

На месте лесов может появиться платная дорога 

Кроме того, пока неясно, как отреагирует на проект население других районов, по которым пройдёт автобан: Петушинского, Собинского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского. Судогодцы оказались активнее, но и  другие ощутят близость большой дороги. Всего по Владимирской области протянется 144 километра скоростной трассы. Документацию готовит инженерная группа «Строй-Проект» из Санкт-Петербурга, выигравшая конкурс на этот вид работ в июле 2019 года.

Проектирование трассы обойдётся в 630 миллионов рублей.

Появившиеся схемы, безусловно, вызовут реакцию общественности и будут обсуждаться, а вот насколько серьёзны основания для волнения людей — ещё вопрос. И дело даже не в ущербе экологии от трассы. Дело в реальности самого автобана. Владимирцам памятна судьба высокоскоростной железной дороги Москва-Казань: проект обсуждали несколько лет, а потом поставили на нём крест. Автомобильную дорогу только начали планировать, но уже, как сообщал «Призыв», финансирование работ по её возведению могут сократить вдвое: с 539 млрд рублей до 250 млрд рублей. До конца 2024 года вместо 729 км может быть построено лишь 230 км. При этом в регионе-33 к этому времени она протянется лишь из Москвы во Владимир.

Николай Лившиц

Фото «Призыва» и ic.pics.livejournal.com 

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