ТНТ4 получил ТЭФИ

28 октября в 23:00 ТНТ4 покажет юбилейный 10-й выпуск комедийного хейт-шоу «Прожарка» (18+), главным героем которого стал комик, певец, сценарист и продюсер Семён Слепаков. Он думал, что его «прожарщиками» будут молодые стендап-комики, а в качестве спецгостя выступит Гарик Мартиросян. Но неожиданно для Семёна появился ещё один гость – основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян. Для главного героя «Прожарки» он приготовил жёсткие шутки, а для ТНТ4… награду! И тоже жёсткие шутки.

Господин Джанибекян принимал участие в качестве продюсера в самых популярных комедийных проектах страны, которые суммарно получили более 20 премий ТЭФИ. Специально для «Прожарки» своего старого друга на ТНТ4 он впервые выступил в формате хейт-шоу: «Семён много денег​ вкладывает в недвижимость, и я имею в виду его музыкальную карьеру». Досталось и каналу ТНТ4: «Впервые назову эти цифры: сериал «Домашний арест» стоил более 4 миллионов «Прожарок» на ТНТ4. Гавр, для тебя поясню: «Домашний арест» – это сериал, который ты увидишь через 8 лет».​ Артур Джанибекян прекрасно знает главный принцип жанра – это «жарить» только тех, кого любишь. Поэтому в конце выступления он поделился своими наградами и вручил премию ТЭФИ телеканалу ТНТ4 и лично Гавриилу Гордееву. «Что-то мне подсказывает, сам он её никогда не получит»​,– прокомментировал своё решение Артур.

«Прожарка Семёна Слепакова» и вручение премии ТЭФИ Гавриилу Гордееву — 28 октября в 23:00 на канале-триумфаторе ТНТ4.