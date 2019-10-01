ТНТ4 покажет все сезоны культового сериала «Офис»

С 7 октября в 22:00 премьера на ТНТ4 — сериал «Офис», все 9 сезонов. Это один из главных ситкомов 2000-х, обладатель телевизионных премий «Эмми» и «Золотой глобус», который и сейчас не теряет популярности. На сервисе Netflix «Офис» остаётся одним из самых просматриваемых сериалов. В 2018 его совокупное время просмотра составило 52 миллиарда минут! За такой контент Netflix заплатил каналу NBC, которому принадлежат права на сериал, 500 миллионов долларов. Но NBC создали свой собственный стриминговый сервис Peacock, куда «Офис» переедет в 2021 году. Пока медиагиганты оформляют передачу прав, культовую комедию можно будет совершенно бесплатно посмотреть на телеканале ТНТ4.

«Офис» показывает повседневную жизнь сотрудников бумажной компании, которой руководит, на первый взгляд, полный идиот. Его зовут Майкл Скотт, и у него есть желание быть душой компании, но совершенно нет чувства меры. Он действительно профессиональный продавец, который получил место босса по заслугам, но с подчинёнными ведёт себя как ребёнок. Майкл может перечислить всю свою зарплату на благотворительность ради того, чтобы впечатлить сотрудников, а потом тайно пытаться вернуть деньги назад. Может устроить весёлый розыгрыш и при этом довести человека до слёз. За роль этого запоминающегося персонажа актёр Стив Карелл получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.

Ситком популяризировал во всём мире жанр комедийного мокьюментари — это стилизация под документальные фильмы, где съёмка ведётся ручной камерой, а герои дают интервью по ходу действия. В России самый успешный образец жанра — сериал «Реальные пацаны», который убедительно показывает наши реалии. «Офис» универсален и понятен в любой стране мира, потому что жизнь внутри опенспейса одинакова везде. Смотри «Офис» и узнавай себя и своих коллег! С 7 октября в 22:00 с понедельника по четверг на ТНТ4.