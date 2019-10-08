ТНТ4 покажет стендап самого скандального комика в мире

В современном обществе стало очень легко задеть чьи-то чувства, а люди стали слишком напряжёнными. Комик-провокатор Энтони Джесельник призывает расслабиться и посмеяться над неприятными вещами, а не обижаться на них. Единственное табу для него — это скучные рассуждения про повседневную жизнь. От него вы услышите только короткие и хлёсткие шутки на грани дозволенного, которые он самоуверенно произносит с наглым выражением лица.

Энтони Джесельник: «Мне кажется, жанр комедии оскорблений один из сложнейших в стендапе. Выбрать его — это как впервые прийти в спортзал и сразу взяться за самый тяжёлый вес. Тебе нужно и возмутить, и насмешить одновременно. Я начал с него, потому что быстрее хотел стать хорошим автором. Если какая-то тема казалась мне неприемлемой, я ставил себе цель написать про неё смешную шутку»

Энтони дебютировал в стендапе в 2008 году и сразу стал работать автором на популярном ТВ-шоу «Вечер с Джимми Фэллоном». Но вскоре решил уйти, потому что продюсеры не допускали до эфира его чёрный юмор. В 2011 и 2012 году его жёсткие шутки пригодилось в голливудских «Прожарках», где он дерзко высмеял Чарли Шина и будущего президента США Дональда Трампа. Комик сравнительно быстро достиг популярности и всего через 5 лет после дебюта выпустил первый большой концерт и получил собственное шоу The Jeselnik Offensive («Джесельник атакует»). Проект продержался в эфире всего полгода, потому что Энтони поссорился с руководством канала, опять-таки из-за своих смелых шуток. После этого он выпускает новые стендап-концерты сразу на интернет-платформах, в которых стал разбавлять привычный чёрный юмор с историями из личной жизни.

Стендап «Энтони Джесельник: Калигула» — 14 октября в 23:00 на ТНТ4.