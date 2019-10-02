ТНТ4 покажет стендап любимого комика Джастина Бибера

Популярность Криса Д’Елия была предрешена. Его отец, Билл Д’Елия — известный в США режиссёр и продюсер успешных ТВ-сериалов «Анатомия страсти», «Как избежать наказания за убийство», «Хороший доктор». Сам Крис сначала подался в актёры, сыграл в сериалах «Непригодные для свиданий», «Юристы Бостона», «Ты», а потом начал карьеру комика.

В качестве главных ориентиров своей комедии Крис называет Джима Керри и Эдди Мерфи. Это заметно по стилю его выступлений. Он экспрессивно отыгрывает шутки, как Керри, а основная тема для юмора — наблюдения за поведением и привычками людей.

Крис Д’Елия: «В детстве я хотел стать танцором. Это было первое, что пришло мне в голову, и первое, что заставило выйти на сцену. Потом я стал сценаристом и актёром, но мои проекты не запускали, а на прослушиваниях я не особо заморачивался, просто работал то здесь, то там. Так что я устал зависеть от других и решил делать всё сам — выходить на сцену, когда захочется, и получать от этого удовольствие. В отличии от актёрской карьеры, в стендапе я больше говорю о своей жизни, знакомлю зрителей с собственным опытом.

Крис как родился в звёздной семье, так и продолжил окружать себя звёздными друзьями. После одного из концертов к нему подошёл Джастин Бибер и признался, что большой фанат его стендапов. С тех пор они общаются, а Крис даже выступал «прожарщиком» на «Прожарке Джастина Бибера». Комик тусит не только с поп-исполнителями, но и с рэперами. Однажды Д’Елия высмеял поклонников Эминема, которым уже за 40, но которые до сих пор молодятся под его треки. Потом Крис снял пародию на Эминема, про которую рэпер написал в твиттере: «Это НЕВЕРОЯТНО!!! На секунду подумал, что это я». В итоге они сняли совместный клип, в котором Д’Елия играл Эминема, а Эминем — Д’Елия.

Стенадап «Крис Д’Елия: Белый мужчина, чёрный комик» — 7 октября в 23:00 на ТНТ4 (18+).