Тепло вернется во Владимирскую область к концу недели

Похолодание во Владимирской области, вызванное арктическим вторжением, сменится потеплением. Температура начинает постепенно повышаться, с четверга будет даже превышать климатическую норму. В дневные часы прогнозируется до +10…+11 градусов.

Уже сегодня в атмосфере над европейской территорией России начнёт восстанавливаться западный поток, несущий воздух из Атлантики, поясняют изменения погоды синоптики.

Между тем до конца недели прогнозируются дожди, местами сильные.

— На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры! — заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По предварительный прогнозам, которые выдают популярные погодные сервисы, в середине следующей недели воздух может прогреться до +15 градусов.

Ранее «Призыв» сообщал, что внезапный снегопад оставил без света девять районов области. Электросети региона не выдержали погодных причуд.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»