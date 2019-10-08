Тепло вернется во Владимирскую область к концу недели

Похолодание во Владимирской области, вызванное арктическим вторжением, сменится потеплением. Температура начинает постепенно повышаться, с четверга будет даже превышать климатическую норму. В дневные часы прогнозируется до +10…+11 градусов.
Уже сегодня в атмосфере над европейской территорией России начнёт восстанавливаться западный поток, несущий воздух из Атлантики, поясняют изменения погоды синоптики.
Между тем до конца недели прогнозируются дожди, местами сильные.
— На следующей неделе и вовсе станет очень тепло — ожидаются сентябрьские температуры! — заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По предварительный прогнозам, которые выдают популярные погодные сервисы, в середине следующей недели воздух может прогреться до +15 градусов.
Ранее «Призыв» сообщал, что внезапный снегопад оставил без света девять районов области. Электросети региона не выдержали погодных причуд.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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