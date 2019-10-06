Темпы строительства во Владимире падают

Во Владимире объемы возведения жилых домов идут на спад. По данным Владимирстата, за полгода не построено и 50 тысяч квадратных метров, тогда как годовой план, утвержденный Минстроем, в 5 раз выше! Ввод в эксплуатацию новостроек задерживается, сроки переносятся. Вместе с тем для развития рынка жилья в областном центре должны сдавать свыше 240 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Такие нормативы прописаны в генплане, утвержденном до 2037 года.

— Это довольно трудная задача, но она поставлена. К 2037 году жилая застройка должна вырасти на 5 миллионов квадратных метров. В перспективе на каждого человека должно приходиться 37 квадратных метров жилплощади, — рассказывает главный архитектор Владимира Андрей Быков.

Планы – заоблачные. Сегодня на каждого владимирца приходится 28 квадратных метров жилья. Усредненные показатели далеки от реальной картины. В очереди на получение жилых помещений стоит около 1800 человек, больше половины представляют молодые и многодетные семьи. За полгода, по официальным данным мэрии, только 91 семья улучшила свои жилищные условия за счет всех видов бюджетной поддержки. На льготных условиях оформлено лишь 129 ипотечных кредитов. Желающих справить новоселье в разы больше.

В первом полугодии во Владимире построено 628 квартир. Средняя цена квадратного метра – 37 тысяч рублей.

О трудностях строительной отрасли говорили и на конкурсе профмастерства архитекторов. «Призыв» сообщал, что работ стало меньше. Представлены, в основном, проекты общественных и торговых комплексов, жилых кварталов нет вовсе. Редкие новостройки в точечном варианте.



На одном из областных совещаний, посвященных проблемам строительной отрасли, ведущие застройщики корили местную власть за «заморозку» строительства инженерных сетей. В планах, которые утверждает мэрия, есть коммуникации, а по факту нет.

Жители берут ипотеку, покупают квартиры на начальной стадии строительства, а потом не могут дождаться сдачи жилья. Как «Призыв» сообщал ранее, в Веризино в доме № 12 люди не могут получить ключи от квартир, потому что застройщик – банкрот, а конкурсный управляющий требует доплат. Причем дольщикам не показывают квартиры и не говорят, сколько получилось «лишних» квадратных метров.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»