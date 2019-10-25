Температура воздуха в выходные может побить рекорд

Грядущие выходные обещают порадовать хорошей погодой. Температуры превысят климатическую норму. В субботу днем ожидается до +11 градусов в дневные часы, а воскресенье и вовсе может установить температурный рекорд. Днем воздух прогреется до +14 градусов. Пока, по данным Гидрометцентра, самым теплым в истории этот день был в 1949 году, когда был зарегистрирован абсолютный максимум – ровно +15 градусов.

Несмотря на тепло, солнце в выходные владимирцев не побалует. Будет облачно, возможны небольшие осадки. Хлопот добавит и юго-западный ветер, его порывы могут достигать 6 метров в секунду.

Погода начнет портиться с начала следующей недели.

Причиной похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта. В понедельник температуры понизятся еще не столь существенно, а вот во вторник в дневные часы ожидается уже не выше +1 градуса, а также прогнозируется снег.

Пока же у жителей Владимирской области есть возможность насладиться теплыми выходными. Как интересно провести субботу и воскресенье, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»